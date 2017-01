Patrimonio de Terán creció 311% en un año

En el expediente fiscal aparecen informes en donde se detallan los supuestos movimientos económicos que Mauro Terán efectuó entre 2010 y 2016.

Uno de esos documentos es el denominado Reporte de Operaciones Inusuales (ROI-2017-01), elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a inicios de este mes. Ese informe se usó como evidencia para procesar a Terán en un posible delito tributario.



Según el ente de control, el patrimonio del empresario creció 311% en un año. La UAF refiere que en el 2011 el sospechoso reportó USD 348 000 en activos y para el 2012 ese monto subió a USD 1 439 000.



Terán, de quien el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dijo que fue su asesor estratégico en temas políticos y jurídicos en estos 32 meses de administración, permanece detenido desde el pasado viernes.



Las autoridades lo investigan por presunta defraudación tributaria. Según el SRI, el sospechoso movió USD 6,4 millones en los últimos seis años, pese a no registrar actividades económicas ni a pagar el impuesto a la renta en ese lapso.



En el reporte de la UAF también se dice que entre el patrimonio del empresario nacido en Cotopaxi están seis bienes inmuebles y cuatro vehículos.



En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal que tramita este caso advirtió que el procesado recibió en su cuenta giros por USD 142 735 por “un remitente no especificado”.



Mauricio Garrido, abogado de Terán, ha insistido en estos días que esos montos corresponden a la venta de 300 lotes de un terreno que fue cedido a su cliente y a sus 11 hermanos por su padre, en el 2013.



Rodas también lo defendió. El martes aseguró que Terán es una “persona honorable” y espera que “se demuestre su inocencia durante el proceso”.



Ayer, el fiscal Galo Chiriboga indicó que la investigación contra el empresario actualmente “tiene que ver con una defraudación tributaria”.



Sin embargo, desde el Gobierno se menciona otra tesis: que el crecimiento económico del hombre cercano a Rodas “coincide con las fechas de contratación del Metro”, obra adjudicada en el 2015 al Consorcio Acciona-Odebrecht por USD 2009,8 millones.



Odebrecht es indagada en Estados Unidos por pagar millonarios sobornos en Sudamérica a cambio de contratos. Los informes judiciales de EEUU. refieren que en Ecuador la compañía entregó USD 33,5 millones a funcionarios.



El Alcalde de Quito reaccionó y dijo que las aseveraciones del Gobierno son “maliciosas”. Por eso viajó el martes a EE.UU. para pedir que se revelen los nombres de los funcionarios sobornados y para denunciar una persecución política.



Eduardo del Pozo, quien tomó las riendas de la Alcaldía en los días que estará ausente Rodas, se pronunció ayer a través de un comunicado. El funcionario dispuso al Gerente del Metro de Quito la “entrega inmediata” de la documentación relacionada con la negociación y firma del contrato a los concejales, tal como exigió el bloque de ediles de Alianza País.



Ellos también pidieron a la administración municipal que explique si las etapas de la negociación de la Fase II del Metro se concretaron de “forma informal” y si en ellas participó Terán.

Según el bloque de AP, ese dato trascendió en la sesión extraordinaria que el Concejo realizó el jueves pasado.



Chiriboga se refirió ayer al pedido de los concejales correístas y dijo que la indagación por los actos de corrupción de Odebrecht no solo abarcará el Metro de Quito, sino que se extenderá hacia los contratos que se firmaron para construir la Ruta Viva I y II, en cuyos procesos participó la administración de Augusto Barrera.



La Comisión de Fiscalización de la Asamblea también rastrea las obras levantadas por la empresa brasileña en el país. La constructora extranjera firmó 33 contratos con el Estado ecuatoriano desde 1987.



En medio­ de estos hechos, la Fiscalía realiza nuevas diligencias en la indagación en contra de Terán. En los reportes de la UAF se dice que el 27 de octubre del 2015 el empresario invirtió USD 500 000 en una cuenta local, pero una semana después, el monto fue retirado.



La defensa del empresario ha dicho que enviaron un oficio en diciembre del 2015 al SRI en el cual consultaban si por la venta de los lotes debía pagarse tributos, pero que no fue respondida. El SRI lo ha desmentido y dijo que eso sí se debió declarar.



Terán presentó ayer un pedido para defenderse en libertad. El juez aceptó la solicitud y deberá tratarla en una audiencia.