Patricio Zambrano sobre secuestros y asesinatos en la frontera: Lastimosamente se está viendo culpables donde no existen

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista al exministro de Defensa Patricio Zambrano, quien hasta este 27 de abril del 2017 fue ministro de Defensa, después de presentar su renuncia al presidente Lenín Moreno.

¿Usted se va tranquilo del Ministerio de Defensa en estas circunstancias, cuando en la frontera han muerto cuatro militares, han asesinado a tres integrantes de un equipo periodístico y aún están plagiadas dos personas?



Nosotros lo que hicimos, como ministros, desde que el presidente Lenín Moreno tuvo la gentileza de nombrarnos, es trabajar en beneficio de las FF.AA. Nunca pensamos que una circunstancia de estas iba a presentarse y lo hicimos con el mayor de los esfuerzos, con una voluntad de trabajar en beneficio de las Fuerzas Armadas y del país. Y estamos satisfechos con el resultado y nos llevamos la preocupación de los hechos que acontecieron en la frontera norte.



¿Usted se siente culpable de las muertes y secuestros?



En lo absoluto, porque ni los secuestramos ni los disparamos ni nada por el estilo. Lastimosamente se está viendo culpables donde no existen. Es una de las cosas que hace el terrorismo, buscar culpables en lo que no hay. Nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestro trabajo, nunca nos suplantamos al mando, el mando es que el que toma decisiones militares y nosotros tomamos las decisiones civiles (…). Hay que ver quiénes son los responsables. Yo no puedo ser responsables de los 40 000 hombres (militares) y de las decisiones que tomen ellos.



¿Entonces usted dice que se va con la conciencia tranquila?



Con la conciencia tranquila. Como ustedes saben la Unase (de la Policía) es la que manejó el tema del secuestro de los periodistas. No lo manejó las FF.AA. Ellos fueron los que tomaron las decisiones, las vocerías y nos comunicaban. Nosotros no tuvimos jamás contacto ni con los delincuentes ni jamás tuvimos acceso ni a fotografías ni a ningún tipo de comunicación. Lo que nosotros hicimos es dar acompañamiento a la Policía Nacional, que era el que manejaba el tema del secuestro.



Ahora, ustedes dicen que antes de anunciar oficialmente el asesinato del equipo periodístico ya sabía de aquello. ¿Por qué entonces incluso dieron 12 horas de plazo?



Vuelvo a insistir, yo como Ministro de Defensa o cualquier oficial del alto mando militar jamás recibimos cualquier tipo de comunicación. Fue la Policía, a través de la Unase y del Ministerio del Interior, quienes recibían la información del secuestro. No nos olvidemos que esto se manejó como secuestro y fue la Unase la que manejó esto.

Pero usted estaba dentro del Comité de Crisis



Ahí estaba la familia.



Y usted también



Por su puesto. Estaba el Alto Mando militar, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Y ahora si quieren ver culpables donde no está. Estábamos todos y nos informábamos de la misma manera todos, a través de la información que nos entregaba la Unase y la vocería del Ministerio del Interior.



Ministro, ¿pagaron la novatada con la muerte de cuatro militares y el asesinato de tres civiles?



No creo. Nos pueden decir novatada a los ministros, porque usted sabe que la Unase tiene conocimiento en esto; no es el primer secuestro que trata esa unidad. Nosotros creemos que nunca hubo la voluntad por parte del delincuente de entregarlos con vida, sino creemos que siempre hubo la voluntad de matarlos y sembrar el terror en nuestro país. Nosotros seguimos los protocolos que nos especificó la Unase, entonces no puede ser novatada.



Pero era la primera vez que un grupo disidente de las FARC secuestraba a civiles.



Nos explicaban que no es así. Nos dijeron que había otros casos en los cuales el secuestro fue en Ecuador y que las víctimas habían sido llevadas a Colombia.



Ahora, ¿porque en un inicio dicen que se está negociando con los secuestradores y luego dicen que no?



El ministro Navas lo explicó en su momento, porque era el vocero. Aquí lo que sucede es que la Unase le dice que lo que se tiene que hacer tampoco es esperar la negociación hasta que esté hecha para que no se dañe. Eso es lo que hace el Ministro. Por eso, el Ministro dice que en ese momento no se está negociando.

Ministro, en cuanto a los marinos muertos ¿ellos estaban preparados para operaciones en tierra?



Por supuesto que sí. Por eso estaban patrullando como lo hacen normalmente. Todos vimos que había una trampa cazabobos que explota y los mata. Eso está siendo investigado al interior de la Marina, para ver si los procedimientos se cumplieron y para ver si lo que se hizo estaba bien hecho.



¿Por qué entonces luego cambian de jefe del Mando Unificado y sacan a un marino y ponen a un general del Ejército en ese cargo?



El tema de las operaciones se reforzó y fue una decisión del Comando Conjunto de las FF.AA. de reforzar la presencia militar con grupos élite. Por eso se decidió que vaya al sector un general de fuerzas especiales.



¿No fue porque se dieron cuenta que fue un error de tener a un marino en ese cargo y no a un general del Ejército?



No, no hay error ahí. Es que la Base donde está todo es la Base de la Marina. En San Lorenzo no hay Base del Ejército. Por eso, en San Lorenzo toma la responsabilidad militar el comandante de la Base, que es el comandante John Merlo.



¿Usted no teme que en el futuro a usted se lo señale jurídicamente como responsable de estos hechos?



Francamente, en lo absoluto.