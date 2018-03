Ministro de Defensa: ‘(Lo de San Lorenzo) es un atentado terrorista aislado’

Patricio Zambrano es licenciado en Sociología. Tiene diplomado en políticas públicas e integración del Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo de Bogotá. Su punto de vista es que Ecuador recibe toda la ayuda que sea necesaria para poder combatir este tipo de problemas.

¿El atentado terrorista del sábado significa que el narcotráfico llegó con fuerza a San Lorenzo?

Es un atentado terrorista que no hay que desconocer. Ecuador y sobre todo San Lorenzo vivió un momento sumamente duro el sábado ya que grupos criminales buscaban que exista el caos en la ciudad. No vamos a dejar que esto pase a mayores. Ahora, Ecuador no es un país productor de droga, no existen carteles que estén trabajando aquí, no tenemos grupos criminales que se hayan apoderado de sectores, no tenemos grupos subversivos. Este es un atentado terrorista aislado, que esperamos sea el último.



Tras este hecho se ha identificado a alias ‘Guacho’ como el posible autor del ataque. ¿No hubo las alertas necesarias sobre este ataque?

Primero que nada estos ya no son grupos subversivos sino delincuenciales, que buscan obtener réditos económicos en los personal y réditos en favor de narcotraficantes. Los subversivos tenían una posición ideológica. Aquí lo que se defiende es el narcotráfico. En este momento hay que ver hasta qué punto estos grupos residuales de las FARC tienen una proyección a convertirse en movimientos subversivos. Ahora, un personaje como ‘Guacho’ tiene que ser interceptado, detenido y procesado, porque no se puede crear el terror.



Pero le preguntaba si no hubo alertas necesarias.

Siempre hemos trabajado con Inteligencia militar. Se conoce de la problemática en la zona, se conoce de las alertas que se pudieron haber dado respecto a problemas en su momento, pero no se podía conocer ni días ni horas en los cuales iban a suceder. Nosotros estamos permanentemente buscando lo que está sucediendo en la frontera. Estamos trabajando con los grupos de Inteligencia y como es información reservada lo que se hace es procesar y se pone el contingente necesario.



Pero en Sucumbíos también se halló un campamento, que al parecer era ocupado por disidentes.

Son temas completamente distintos (con el caso de San Lorenzo). Esas bases, que se encontraron en la zona del Putumayo, fueron desarticuladas. Estaban sirviendo de entrenamiento y se detuvo a los involucrados que estaban en ese momento allí.



¿Entrenamiento de qué tipo se detectó allí?



No sabemos para qué era específicamente, pero lo que nosotros veíamos es que estaban ahí los espacios físicos. Los expertos nos indican que esos espacios servían para entrenamiento.



¿Y pertenecían a grupos disidentes de las FARC?

No sabemos de quiénes son. Lo que sabe hasta el momento es que existen las bases.



Ahora, usted ha dicho que las FF.AA. no están operando en toda su capacidad. ¿Cómo enfrentar este tipo de hechos?



En la aviación tenemos que reponer helicópteros. En cuanto a los Dhruv, están en proceso los informes técnicos. En el momento en que está enviado, Finanzas nos entregará los recursos para poder adquirir los helicópteros Dhruv. Por otro lado, estamos esperando los repuestos que están llegando en los próximos días, para la aviación supersónica y estamos reparando algunos de los aviones que en algún momento tuvo que cambiarse repuestos en lo que se refiere a los Súper Tucanos. Lo que nosotros queremos es sincerar, para que el Ecuador no crea que aquí se oculta algún tipo de información. Lo que estamos diciendo es que estamos repotenciando los vehículos multipropósito.



¿Qué más se hace?

Estamos viendo la posibilidad de comprar nuevos fusiles, porque los nuestros ya tienen una vida bastante amplia. Estamos viendo las fragatas, las corbetas de la Marina.



Pero las falencias que reportan FF.AA. sí complican el trabajo en frontera.

No necesariamente, porque no vamos a poner aviones supersónicos a vigilar la frontera. Los Super Tucanos, que están trabajando en frontera, lo siguen haciendo. Los helicópteros del Ejército están trabajando conjuntamente con helicópteros de la FAE. Tenga la seguridad de que tenemos los instrumentos suficientes para dar seguridad a la frontera.



¿Qué sucedió con el tema de los radares?

Están funcionando al 100%. Por supuesto que hubo problemas con los radares chinos, pero eso sigue un juicio que está en la justicia ordinaria. Después de eso se repotenció, se compraron los radares y están funcionando.



¿Cuántos radares funcionan este momento?

Cinco, que cubren más del 89% del país.