Patricio Silva: ‘Emprendimos campaña educativa para los niños’

Entrevista a Patricio Silva, coordinador de Educación de la Zona 1, que incluye a Esmeraldas.

¿Cómo se apoya a los niños de San Lorenzo y Mataje, dos poblaciones fronterizas que son víctimas de la violencia de grupos armados?



Cuando conocimos de estos hechos, lo primero que hicimos es darles seguridad. Luego advertimos del difícil estado emocional de los niños y por eso emprendimos una campaña educativa que la llamamos “Educación, frontera y paz”.



¿Cuál es el propósito específico de esta campaña?



La idea es vincular a los niños con actividades educativas y lúdicas. Por ejemplo, llevar una cantidad de artistas para que hagan eventos de teatro y música. Incluso, queremos llevar escritores para que puedan presentarse y hacer lecturas de cuentos. Estas acciones ayudan a que el ambiente de los niños vaya cambiando y se recuperen.



Pero, ¿cómo evitar que esos niños en un futuro sean parte de la violencia?



Nosotros creemos que el cambio se da en los referentes sociales. Parte de la campaña es darles a esos niños ejemplos de personas y deportistas de esa zona. Por ejemplo, Carlos Tenorio, quien fue uno de los mejores futbolistas. La idea es que los niños vean que sí se puede ser una buena persona, no solamente en el tema del deporte, sino en la ciencia, escritura, arte, música.



¿Pero hay infraestructura en la frontera para que esas habilidades de los niños se desarrollen? Es decir, existen canchas de futbol, entrenadores, teatros, bibliotecas, etc.



En Eloy Alfaro existe un centro de alto rendimiento, en donde se puede dar mayor cobertura. Pero se está armando otros proyectos. No queremos grandes estructuras, porque eso no genera que se magnifique el deporte. Lo que queremos hacer son pequeñas canchas, escuelas deportivas, entregarles libros, bicicletas, etc. Eso apunta a mejorar la calidad educativa.



¿El presupuesto educativo para Esmeraldas ha aumentado tras los actos de violencia?



Sí. El Gobierno Nacional ha aumentado el presupuesto en un 20%. Solo para transporte escolar disponemos de USD 670 000, para los cantones de Esmeraldas y San Lorenzo. Para mejorar las condiciones de vivienda de los profesores se destinó USD 150 000. Para seguridad y vigilancia tenemos alrededor de USD 800 000. Y para el mantenimiento de 128 instituciones tenemos destinado más de USD 4 millones.



¿Cuál es el porcentaje de chicos de poblaciones fronterizas que tras cursar el bachillerato tienen acceso a las universidades del país?



No tengo el dato, pero de los resultados de la prueba Ser Bachiller, Esmeraldas está último en todos los indicadores. Por lo tanto, el ministro de Educación, Fander Falconí, ha dispuesto mayor apoyo a los estudiantes de la provincia y se está analizando incluso en la implementación de bachilleratos técnicos para los jóvenes.