Patricio Rivera no se presentó a la audiencia en el Consejo transitorio

La próxima semana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio decidirá sobre la permanencia de Patricio Rivera en la titularidad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Este jueves, 29 de marzo del 2017, el funcionario no acudió a una audiencia que había sido convocada por los consejeros.

La convocatoria fue hecha para las 10:00 en las instalaciones del Consejo, en el centro de Quito. Pero, minutos antes, Rivera envió un oficio en el que pedía que se lea una carta por escrito con su defensa. Por lo que no asistió a la audiencia.



Julio Cesar Trujillo, presidente del Cpccs, dijo que la carta será leía la próxima semana, en la siguiente reunión del Pleno de la entidad. Ese día además se decidirá sobre la permanencia de Rivera en su cargo de Superintendente de Economía Popular y Solidaria.



La audiencia fue parte de una resolución tomada con anterioridad. El departamento jurídico del Consejo transitorio emitió un informe indicando que el funcionario se posesionó en el cargo con 235 días de retraso del plazo legal establecido. Por lo que según la Ley de Servicio Público debe ser cesado del cargo.



Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana no decidió sobre el cese hasta que Rivera acuda a defenderse. Pero, el funcionario no acogió la invitación.