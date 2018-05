Patricio Mendoza lidera lista de los más ausentes en votaciones

LEA TAMBIÉN

El Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dedicó parte de su informe anual sobre la gestión de la Asamblea, a la asistencia de los legisladores al Pleno.

El análisis se concentra en cuántas de las 301 votaciones del primer año del actual periodo legislativo (mayo 2017-2018) estuvieron o se ausentaron los asambleístas titulares.



Patricio Mendoza, exlegislador de Creo y actualmente independiente, es el más ausencias registra: 113 de las 301.



Él conforma la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo, representa a Los Ríos y ha presentado tres proyectos de Ley, según el Sistema de Formación de Leyes del organismo legislativo.



Mendoza calificó a la Asamblea de “no productiva” e insistió en que va a las sesiones que considera importantes y que si no va no le pagan por ese día.



En segundo lugar, está la legisladora Verónica Arias, de Acción Regional por la Equidad (ARE) con 89 ausencias.



Ella es parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y presentó una reforma para que los prefectos sean electos por votación rural. Cuando fue consultada sobre el tema, indicó que no podía por estar en sesión del CAL.

En la lista de más ausentes también están Ricardo Zambrano (Alianza País), Wendy Vera (Mana), Verónica Guevara (Mana) y Fabricio Villamar (Creo).



Este Diario buscó la versión de estos últimos legisladores mencionados, pero hasta el cierre de la edición contestaron tres. Zambrano relacionó sus inasistencias a que desde noviembre del 2017 también se desempeña como secretario ejecutivo del movimiento AP.



Guevara, de Mana (exAlianza País) envió un correo electrónico con la respuesta sobre las razones de sus ausencias.



En los archivos adjuntos estuvieron 35 oficios en los que pidió licencia sin sueldo o solicitó la principalización de su alterno. Esto debido a problemas de salud o viajes y constan certificados médicos.

Por su parte Villamar sostuvo que tendría que primero revisar los datos en su despacho antes de pronunciarse.



Personal de la oficina de Vera señaló que enviarían una explicación, pero no llegó.



El Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos que se utiliza en la Asamblea señala que un legislador será sancionado con un día de su sueldo por cada falta injustificada a las sesiones del Pleno o de comisiones.



En el anterior periodo legislativo se debatía la pertinencia de, incluso, llegar a la revocatoria del asambleísta en caso de que sobrepase un porcentaje de faltas injustificadas. Ese proyecto no prosperó.



Por otro lado, la lista de los legisladores que más asistencias tiene en las votaciones la lideran Carlos Cambala (AP), de Santa Elena y César Carrión, de Cotopaxi, (Creo).



Carrión manifestó la necesidad de aplicar una multa adicional a quienes no acudan a la Asamblea. Pero, argumentó que también se debe analizar la presentación de leyes y reformas que se debaten.