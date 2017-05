La autoridad electoral tiene criterios divididos sobre las redes sociales

Patricio Baca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aprovechó la última entrega de credenciales, ayer 16 de mayo de 2017, para difundir su propuesta de emitir una regulación a las redes sociales en época de campaña electoral.

“¡Basta, basta!, que a través de trolls, de gente sin rostro, se siga ofendiendo a la familia y dignidad", dijo en su discurso. Por eso pidió al presidente electo, Lenín Moreno, quien recibía su credencial, que se detenga esa "barbarie" y se incorporen en las reformas al Código de la Democracia "no mecanismos de restricción a la libertad de expresión, pero sí mecanismos con los que se evite que se siga dañando la honra de gente honesta".



Baca Macheno, en entrevista con este Diario, el 31 de marzo pasado, dijo que "en Ecuador tenemos el Código de la Democracia y lastimosamente las redes sociales no están consideradas en ninguna parte, para su control o regulación. Al no existir legislación, el hecho queda en la moral y ética de los ciudadanos o de las personas que manejan las redes sociales".



Por eso el funcionario insiste en que se debe aprovechar la oportunidad y retomar el debate de las reformas electorales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto remitir un nuevo proyecto de ley reformatoria a la Asamblea Nacional, para que lo trate antes de febrero próximo, ya que un año antes de las elecciones no se pueden modificar la normativa. Las seccionales serán en febrero de 2019.



Sin embargo, Juan Pablo Pozo, titular del CNE, no concuerda con la idea de regular las redes sociales. Es algo que le parece "imposible", según dijo ya en la entrega de credenciales a los legisladores de Pichincha, el pasado 27 de abril.



Pero sí pidió, en ese entonces, que no se utilicen la mentira y las infamias como estrategia política. Y ayer se refirió también a las acusaciones que hizo la oposición durante las elecciones, “nunca presentaron pruebas de nada, y si hubo fraude en el país, fue un fraude moral”. Incluso recordó que recibió amenazas durante el proceso, a través de las redes sociales.

Uno de los proyectos de reformas electorales, que descansa en la Asamblea Nacional y recopila varias iniciativas, estaba en manos de la Comisión legislativa de Participación Ciudadana, pero será trasladada a la de Justicia para tu tratamiento.