La patria potestad de hijos centralizó el debate de la Comisión de Justicia sobre Código de Niñez

“Ni a favor de los unos ni a favor de los otros“. Esta fue una de las frases de la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien encabeza la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Ella se refirió a la patria potestad de los hijos, en el marco del tratamiento de las reformas al Código de la Niñez.

Los legisladores se reunieron la tarde de este lunes 19 de febrero del 2018 con el objetivo de continuar el debate de las reformas al Código de la Niñez. Los asambleístas centraron la discusión en el tema de la patria potestad frente al cuidado a los menores de edad.



Se trata del artículo 106, que tiene que ver con las reglas para la patria potestad. Hay conceptos que tienen que separarse como el cuidado, según el legislador Franklin Samaniego. Esto para que los dos términos queden claros.



En la sesión, la legisladora Verónica Arias, de ARE, presentó una moción para archivar el informe que se estaba debatiendo sobre este tema. Esta no pasó porque no obtuvo la mayoría de los votos, es decir, siete de los 12 legisladores que tiene la comisión. Alcanzó a seis votos favorables para el archivo.



La asambleísta Arias explicó que no está de acuerdo con la modificación del artículo 106 porque se establecen “claramente” las reglas para el ejercicio de la patria potestad. Una de ellas es que sí se aceptaría una tenencia compartida si existiera un acuerdo entre padre y madre.



Si no se da el acuerdo la madre es la que tiene la preferencia. Para ella, sí se cambia ese punto se vulnera el derecho del niño. Hay una regresión de derechos, explica Arias.



Para esta semana, el jueves 22 de febrero del 2018 se espera que los asesores de la comisión y de los legisladores se reúnan y mejoren la redacción del articulado 106. La próxima semana se prevé que la comisión vuelva a reunirse y tratar el tema.