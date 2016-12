En Pastaza se investiga una intoxicación masiva

Los funcionarios de las direcciones ministeriales de Educación, Salud y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) investigan una intoxicación de un grupo de estudiantes de dos unidades educativas de la provincia de Pastaza.

Los alumnos habrían consumido en el interior de los centros educativos alimentos, entre ellos una bebida láctea del desayuno escolar, pero no hay certezas de que la bebida sea la causa de la afectación. Los casos se presentaron el lunes 19 y martes 20 de diciembre del 2016.



Un comunicado de la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación indica que 12 menores de edad presentaron síntomas de intoxicación en la unidad educativa Enrique Vacas Galindo, ubicada en Pastaza. El informe detalla que fueron trasladados de emergencia al Hospital Puyo y luego de los exámenes médicos fueron dados de alta y regresaron a sus actividades pedagógicas.



“Una vez realizada la investigación se constató que la leche del desayuno escolar se encuentra dentro del periodo de consumo y sin ningún tipo de adulteración, por esta razón y de manera conjunta con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), se verificó el estado de los productos que se expenden en los bares escolares para obtener indicios del problema de salud ocurrido en esa institución. No se descartó el consumo de otros alimentos fuera de la institución”, detalló el departamento de comunicación.



Andrea Zúñiga, gobernadora encargada de Pastaza, aseguró que siete instituciones educativas fueron inspeccionadas con el desayuno escolar este miércoles 21 de diciembre del 2016. La funcionaria indicó que no se encontraron inconvenientes en los siete centros educativos y que se continuará con las inspecciones en otras unidades. “No descartamos una posible intoxicación o una posible parasitosis. Esto porque los niños salen de las comunidades sin desayunar a la cabecera cantonal. Por eso enviamos hacer exámenes para pronunciarnos”, indicó Zúñiga.



Los operadores de la central de emergencia del ECU 911 Ambato coordinaron la ayuda de varias personas con aparentes signos de intoxicación en el establecimiento educativo San Jacinto, en el cantón Mera. Los paramédicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cuerpo de Bomberos Mera y Policía Nacional acudieron a la emergencia. El informe detalla que los rescatistas de la casaca roja encontraron a varios alumnos del plantel educativo en malas condiciones de salud.



El documento también informa que: “el personal médico del MSP valoró de manera urgente y señalaron que se trataba de una aparente intoxicación por ingesta de alimentos que afectó a 30 estudiantes. En el establecimiento educativo se instaló una brigada de atención para asistir a los afectados logrando estabilizarlos para entregarlos a sus familiares en condiciones seguras”.