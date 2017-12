Los pasaportes británicos serán azules tras el 'brexit'

Los pasaportes británicos volverán a tener la cubierta azul después de que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) en 2019 por el 'brexit', informó hoy 22 de diciembre del 2017 el Ministerio de Interior de ese país.

El nuevo diseño, que no incluirá la insignia de la UE, reemplazará la actual cubierta de color borgoña, utilizada desde los pasados años ochenta.



Antes de que el Reino Unido adoptara el mismo color que el resto de los países de la UE para sus pasaportes, estos documentos británicos eran más grandes y de color azul.



El secretario de Estado de Interior, Brandon Lewis, dijo hoy que los nuevos pasaportes serán muy seguros al adoptar la más alta tecnología para evitar que sean falsificados.



"Dejar la UE nos da la oportunidad única de restablecer nuestra identidad nacional y forjar un nuevo camino para nosotros en el mundo", señaló Lewis al dar a conocer esta noticia.



"Es por ello que estoy encantado de anunciar que los pasaportes británicos volverán a su icónico diseño en color azul y dorado una vez que hayamos dejado la Unión Europea en 2019", agregó.



"También será uno de los documentos de viaje más seguros del mundo, con nuevas medidas de seguridad para protegerlo contra el fraude y la falsificación", señaló el ministro.



Los nuevos pasaportes serán emitidos por etapas una vez que el país abandone el bloque europeo en marzo de 2019.



Los pasaportes en color borgoña, no obstante, seguirán siendo emitidos, aunque sin la insignia de la UE, hasta octubre de 2019, cuando empezarán a entregarse los nuevos a los ciudadanos británicos que soliciten la renovación de sus documentos.



El azul fue el primer color que apareció en el pasaporte británico en 1921, pero el diseño cambió en 1988 después de que el Reino Unido se unió a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).



El Ministerio puntualizó que los ciudadanos con el actual pasaporte británico no tendrán que hacer nada hasta que les llegue el momento de tener que renovarlos.