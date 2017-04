Pasajeros presentaron inconvenientes para llegar a Quito por el cierre de las vías Alóag y Calacalí

La vía Alóag –Santo Domingo estuvo cerrada por alrededor de una hora, la mañana de este 20 de abril de 2017, debido a que un grupo de transportistas obstaculizó el ingreso al peaje, en el kilómetro 8, en la jurisdicción de Pichincha.

El gremio de transportistas se opuso a pagar una tarifa que equivale a tres peajes. Desde el lunes 17 de abril se cobra una tarifa adicional, luego de la habilitación del peaje del kilómetro 88 en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Por ello, como medida de protesta obstaculizaron el tránsito por alrededor de una hora.



Ese tiempo fue suficiente para que el tráfico vehicular aumentara en la carretera que une a la Sierra con la Costa. Roxana Bedoya, de 30 años, debía llegar al hospital Andrade Marín, en Quito, a las 09:30, para una cita médica.



Pero la interrupción de la carretera no la dejó avanzar. “Estuvimos más de una hora esperando y cuando se abrió la vía, había mucho tráfico. Así que mejor me regresé a Santo Domingo porque no me sentía bien”.



El odontólogo Jorge Cagua, en cambio, debía llegar a las 10:30 a Santo Domingo para atender a unos pacientes. Él señaló que antes de llegar a Alóag ya se había formado tráfico. “Salimos a las 07:00, pero en Alóag recién pudimos llegar como a las 09:30. Debí reprogramar mis citas para la tarde”.

Carmen Vera, en cambio, decidió no viajar esta semana a Quito. Ella señala que no considera que la vía sea segura. “Vine el martes a comprar el boleto del bus y estaba cerrada. Ayer tuve miedo de viajar porque no sabía si habría protestas y hoy que me decidí otra vez estaba cerrado. Las autoridades ya deberían arreglar este problema”, señaló.



La situación de los viajeros ha sido más complicada porque la vía alterna, para llegar a Quito por la carretera Calacalí – La Independencia está inhabilitada desde el martes. El tramo más afectado se encuentra en el kilómetro 71.



Mario Maldonado, director provincial de Transporte y Obras Públicas, informó que en la madrugada de este jueves se registró un deslizamiento en el kilómetro 51 de vía la Mitad del Mundo-Calacalí-La Independencia. Al momento ya se habilitó un carril.



Según la Secretaría de Gestión de Riesgos los taludes aún se encuentran inestables por las fuertes lluvias que se han registrado en la zona.