Pasajero que viajaba a España se quedó dormido y se despertó en Galápagos

Un hombre que viajaba en un vuelo que cumplía la ruta aérea Bogotá-Guayaquil-España demandó a una aerolínea porque se quedó dormido llegó a un destino equivocado. El viajero no hizo el trasbordo en el Puerto Principal de Ecuador y se despertó en las Islas Galápagos.

Según publica el diario El Mundo en su portal, el pasajero salió en un vuelo desde Bogotá, en Colombia, y debía hacer un trasbordo en Guayaquil, en Ecuador; luego tenía previsto abordar otra nave para llegar a su destino que era Madrid, en España. El hombre, de acuerdo a la denuncia presentada, se durmió durante el trayecto y no dejó el avión en el Puerto Principal, donde se realizaría la única escala.



De acuerdo al medio español, el viajero no despertó a pesar de el movimiento que ocasionan quienes dejaron la aeronave, de la salida de la tripulación y de las tareas de limpieza que se realizaron en el interior del transporte aéreo.



Ahora, el hombre busca que con la demanda en contra de la aereolínea, la firma se responsabilice del pasaje de avión que tenía como destino España, informa el portal EMO España este jueves 28 de junio del 2018.



En su querella, el viajero habría asegurado al juez que se quedó "profundamente dormido" y que el personal de la aerolínea no hizo nada por despertarlo por lo que perdió su vuelo.



El fallo de la demanda está a cargo de un juzgado de lo Mercantil de Palma (España) donde se conocerá si el argumento del pasajero es válido y si eso obliga a que la aerolínea devuelva el boleto de avión o no, según información de La Sexta. La identidad del demandante ni de la empresa aérea no trascendió en las publicaciones.