Tres partidos ahora disputan con el PSC bastión de Guayaquil

Luego de los comicios generales, Guayaquil se convierte en un bastión electoral importante en disputa, para las elecciones locales del 2019.

El miércoles 26 de abril del 2017, Jaime Nebot, actual alcalde, dejó en claro que el Partido Social Cristiano (PSC) - Madera de Guerrero no quiere ceder su hegemonía política. El Puerto Principal ha estado en manos socialcristianas desde 1992, cuando León Febres-Cordero ganó por primera vez la Alcaldía.



Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en elecciones pasadas, esta vez el PSC enfrenta a más actores políticos.



Los más fuertes son Alianza País (AP), el partido de Gobierno, y el movimiento Creo; con los que se enfrentaron en los comicios generales pasados. Y ahora también Centro Democrático, de Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, que no logró curules en los comicios.



El alcalde Jaime Nebot reconoció que tendrá adversarios importantes. “No voy a decir quiénes, porque todo el mundo sabe quiénes son”, dijo Nebot en el enlace radial que hace todos los miércoles.



Según el Alcalde, uno de ellos ha hecho cosas sociales, pero ya no tiene plata para hacerlo. “Nosotros hemos hecho cosas sociales y tenemos plata para seguirlas haciendo y poderlas aumentar”.

Sobre el otro adversario, comentó que cuando “no tiene alma, el pobre no le interesa y el pobre sabe eso. Nadie cambia lo bueno y probado por lo malo o por lo incierto”.



El líder socialcristiano reconoció que la campaña será intensa. Pero comentó que eso le gusta, pues no hay nada que no se logre con esfuerzo. “Yo no desprecio a nadie, pero cuidado se quedan con los chorritos hechos otra vez”, manifestó.

Nebot está al frente del Municipio en su cuarto período y las enmiendas a la Constitución de diciembre del 2015 le dan la posibilidad de ir a la reelección. Pero él ha dicho que no será candidato y en el PSC-MG se menciona que la opción más probable es la expresidenciable Cynthia Viteri.



En la primera vuelta del 19 de febrero, en Guayaquil ganó el oficialismo, con el 35,29% de la votación a favor de Lenín Moreno. En segundo lugar quedó el PSC, con Cynthia Viteri, con 28,91% y tercero Guillermo Lasso, con 22,05%. El 2 de abril ganó Lasso con 52% y Moreno obtuvo 48%.



Quienes están cerca de Nebot dicen que en el 2019 hará “la campaña de su vida”. Pero no será candidato y “Cynthia se está preparando”, dijo ayer una fuente cercana al Alcalde, que pidió la reserva.



Durante la mañana Viteri acompañó a Nebot en la inauguración del nuevo puente metálico en la avenida De las Américas. Ese reemplaza al que se cayó en el terremoto del 2016.



Su participación ha sido frecuente en los últimos recorridos con Nebot. El miércoles ambos caminaron por el viaducto.



Allí también estuvieron los asambleístas electos Henry Cucalón y Poly Ugarte; y los concejales Luzmila Nicolalde y Manuel Samaniego. Pero Nebot solo nombró a Viteri al inicio de su discurso. La también exasambleísta lució una blusa amarilla y estuvo acompaña por algunos familiares, tal como lo hacía durante la campaña presidencial. Al final, la rodearon simpatizantes para tomarse fotografías con ella.

En el movimiento Creo ya se empezó a trabajar en las seccionales del 2019. Y algunos miembros del círculo cercano del excandidato presidencial Guillermo Lasso están dispuestos a convencerlo de que analice una apuesta por Guayaquil. Por lo tanto, la idea no ha sido descartada.



Tras la derrota del 2 de abril pasado, la organización ya trazó su ruta para fortalecer la organización y anunció que tendrá candidaturas seccionales en todas las parroquias, cantones y provincias del país.



El director nacional de Creo, César Monge, se refirió al tema en días pasados. Y señaló que una candidatura es una decisión personal y que el partido no debe presionar.



¿Pero no la descartan? “La política ha enseñado que siempre se debe mantener las opciones abiertas. Pero ahora no puedo confirmar, pasa por la opción personal”. Además, Monge añadió que Lasso “va a empezar, como todos en Creo, un trabajo profundo, diario, semanal, de manera inmediata”.



En el oficialismo, en cambio, hace dos días también surgió el nombre del presidente Rafael Correa. La Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo presentó un pedido para que el 2019, el entonces expresidente sea la opción en Guayaquil. Ese frente lo integran 600 organizaciones indígenas, de montuvios, afroecuatorianos y lo lidera el asambleísta alterno Rodrigo Collaguazo.

Pero en el oficialismo ya se habían mencionado nombres como el exministro del Deportes y actual presidente de Barcelona José Cevallos.



Además, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, hoy aliado del oficialismo, dijo que si le “dan los números” también buscará la Alcaldía. “Aspiro la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil”, dijo en el programa La Hora del Pocho, en Atalaya. Pero la decisión dependerá de quienes sean los otros postulantes. “Tengo que medirme y si hay otros de la tendencia que están mejor en los números, voy a apoyarlo y voy a declinar mi precandidatura”.El plan B sería la reelección a la Prefectura del Guayas.