Partidos no obtendrán datos electorales de forma directa

El Partido Social Cristiano solicitó formalmente a la autoridad electoral que le permita instalar una línea de conexión desde el centro de mando, ubicado en el Cossfa, al norte de Quito, hasta su centro de control. Algo similar pidió la Izquierda Democrática.

Ambas organizaciones solicitaron conocer la estructura de los archivos que serán escaneados en los 1 800 recintos de transmisión y enviados digitalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE).



Luis Bravo, técnico de la ID, explica que sin ese ejemplo o formato no pueden desarrollar el software que utilizarán para procesar la información.



Marcelo Olivo, director de Tecnología del CNE, cuenta que dieron muestras a algunas organizaciones y que también lo entregarán a la ID.



El funcionario confirmó que se permitirá que las organizaciones políticas tengan una línea de red instalada en el Cossfa. El PSC hará las primeras pruebas este lunes.



Pero no habrá una conexión directa al sistema del CNE. Los partidos deberán descargar los archivos del servidor oficial para llevarlos en un disco externo, hasta sus computadores, dentro de la instalación.



Solo desde sus propios equipos podrán transmitirla. Esto para precautelar la seguridad del sistema, explica Olivo.



Fausto Camacho, del Observatorio Electoral Ciudadano y exvocal del CNE, teme que esto demore el proceso, ya que descargar y cargar imágenes puede tomar tiempo. Menos aun cuando el 19 de febrero se trataría de 1,2 millones de imágenes, según sus cálculos.

Olivo concuerda en que serán más de un millón de archivos, porque las actas de legisladores tienen varias páginas.



El director de Tecnologías aclara que la descarga no será un problema, y lo confirman otros auditores que participaron de la cita. En una de las pruebas descargaron 15 000 imágenes en cuatro minutos.



Con esta cifra, le tomaría más de cinco horas continuas a cada partido obtener todas las actas. Pero, además, acordaron con el CNE que las entregas se harán cada media hora.



La duda de los técnicos, que se despejaría el lunes, es saber cuánto les tomará a ellos subir esas imágenes a sus computadores y enviarlas a sus sedes o centros de monitoreo, para que allá las descarguen nuevamente.



Por esto es que Camacho sostiene que el control de las organizaciones políticas será “a pie, mientras el CNE va en cohete”. No considera que ninguna tenga el personal y los equipos necesarios para levantar la información de todas las actas en cada recinto o para procesar la información que les entregue el CNE.



En las últimas reuniones con el CNE, para resolver los detalles del día de las votaciones, no han estado todos los partidos y movimientos. Ayer en la tarde participaron el Partido Social Cristiano, Creo, Izquierda Democrática y País.