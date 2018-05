Partido Liberal colombiano anuncia apoyo al candidato Iván Duque

LEA TAMBIÉN

El Partido Liberal, uno de los dos tradicionales de Colombia, anunció este miércoles, 30 de mayo del 2018, su apoyo a la candidatura de Iván Duque, candidato del uribista Centro Democrático, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará el próximo 17 de junio.

Así lo decidieron las bancadas electas del partido para el Senado y Cámara del próximo periodo legislativo con una votación de 39 votos a favor y dos abstenciones.



En la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado domingo, Duque obtuvo 7 569 693 votos (39,14 %), mientras que el izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, fue segundo con 4 851 254 papeletas (25,08 %).



El jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria (1990-1994), destacó al hacer el anuncio que el candidato uribista tiene raíces liberales, como quiera que su padre, Iván Duque Escobar, ya fallecido, fue una de las figuras representativas del liberalismo en los años 80 y 90.



"Él invoca muchas de sus raíces liberales, de que su papá era liberal, de que él siempre ha sido liberal", manifestó el exmandatario, que añadió que está muy interesado en que su partido entre "en la coalición" que apoya la candidatura de Duque.



Gaviria se refirió a su relación con el también expresidente Álvaro Uribe, quien lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición del Gobierno de Juan Manuel Santos, del que los liberales hicieron parte.



"Desde que el presidente Uribe dejó de ser presidente (en 2010) yo liquidé el tema (...) porque una cosa era hablar en plena oposición y otra cosa era que yo fuera a dedicar mi vida a pelear con el presidente Uribe. No la he dedicado a eso y en esta campaña no hemos cruzado una sola ofensa, un solo agravio", añadió Gaviria.



La situación ha suscitado una polémica entre los liberales ya que algunos de sus miembros, como el senador Juan Manuel Galán, no están de acuerdo con la decisión y consideran que el partido fue "vendido".



"Lo que está ocurriendo con el partido liberal es que decidió apoyar un candidato uribista que representa la extrema derecha, la antítesis de las ideas liberales, la antítesis de las banderas y de las causas del liberalismo", afirmó en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter.



Galán añadió que el liberalismo ha "defendido" el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, del que el uribismo ha sido el más fuerte opositor.



"Ese liberalismo, el que está negociando entre los parlamentarios y el candidato Duque, es un liberalismo que busca un pedazo y una migaja de poder, que busca montarse en una victoria y un triunfo que no le pertenece", sostuvo.



Sobre esta situación no se ha pronunciado el exjefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, quien fue el candidato de los liberales en las elecciones del domingo y solo obtuvo 399 180 votos, el 2,06 %.



Duque también recibió hoy el apoyo oficial del otro pilar del bipartidismo, el Partido Conservador, a una de cuyas corrientes, liderada por el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), pertenece su compañera de fórmula, la exministra Marta Lucía Ramírez.



En un comunicado difundido este miércoles los conservadores aseguran que "han tomado la decisión de brindar su apoyo absoluto a la candidatura a la Presidencia de la República del doctor Iván Duque y su fórmula conservadora a la vicepresidencia, doctora Marta Lucía Ramírez, porque representan el ideario del Partido y las líneas programáticas que defendemos".