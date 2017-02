Participación Ciudadana denuncia 'falta de facilidades' para realizar conteo rápido

Una hora de retraso lleva el proceso de conteo rápido que realiza la Corporación Participación Ciudadana (PC) este domingo, 19 de febrero del 2017. Según su directora, Ruth Hidalgo, esto se debe a que en varios recintos sus delegados no han recibido “las facilidades necesarias” para realizar su trabajo.

Hidalgo indicó que PC y el Consejo Nacional Electoral (CNE) firmaron un convenio en el que se garantizaba la libre circulación de los delegados de la organización en los recintos para recoger la información de las actas de escrutinio y, posteriormente, transmitirlas.



Sin embargo, en varios recintos los 10 500 delegados, que cubren el 25% de las juntas receptoras del voto (JRV) del país, no han podido hacerlo. Incluso -dijo- en Santo Domingo de los Tsáchilas les retiraron las credenciales que les permitía trabajar a varios voluntarios. No cuentan con un número global sobre este problema.



Añadió que se ha comunicado tres veces con Juan Pablo Pozo, titular del CNE, y él le ha ofrecido solucionar el problema en cuestión de “cinco minutos”. Sin embargo, expuso que este problema impedirá que los resultados de la elección de Presidente y Vicepresidente se entreguen desde las 20:00 como estaba previsto.



La explicación que el CNE entregó a Participación Ciudadana es que hubo un problema de coordinación con las provincias que desencadenó en este inconveniente.



Sobre los resultados de exit poll que circulan en el país desde las 17:00, Hidalgo aseguró que esta es una herramienta que sirve para crear tendencias políticas y no para proclamar resultados. Por lo que pidió a la gente “paciencia y mesura”.