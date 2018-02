Transportistas interprovinciales depondrán la paralización si obtienen acuerdos por escrito

Solo un documento por escrito que acoja los pedidos de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) hará que el gremio deponga la paralización de las unidades interprovinciales que se tiene previsto se mantenga hasta las 23:59 de hoy, martes 27 de febrero.

Abel Gómez, presidente de la Fenacotip, explicó en rueda de prensa, que los puntos a los que se deben llegar a acuerdos formales son: el pago de los USD 79 millones de deuda que mantiene el Estado con este gremio; el reconocimiento del 50% del valor de la tarifa que reciben los grupos vulnerables; la competencia de los Municipios sobre las dos revisiones vehiculares y el control del transporte ilegal.



Según el dirigente, ya existe una propuesta del Ministerio de Transporte para realizar un primer pago de USD 5 millones, pero aún esperan llegar a acuerdos en todos los puntos.



Si de los conversatorios que están manteniendo con las autoridades obtienen resultados positivos, dejarán sin efecto la paralización a partir del medíodía o en la noche.



“Hago un llamado a todas las autoridades que piensen bien lo que están haciendo, porque nosotros representamos al Estado en la movilidad. Si no nos dan las herramientas no vamos a poder hacerlo de la mejor manera”, dijo Gómez.



En caso de que no exista una solución a sus pedidos, los transportistas realizarán una Asamblea y tomarán resoluciones.



Un total de 400 cooperativas de transporte interprovincial forman parte de la Fenacotip, de ellas el 85% plegó a la paralización.