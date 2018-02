Tres operadoras de transporte local de Esmeraldas no plegaron al paro convocado por los transportistas

Las cooperativas de transportes La Costeñita, Pacífico y River Tabiazo, encargadas del transporte interprovincial, resolvieron ayer, 26 de febrero del 2018, no plegar al paro convocado por la Federación de Transportistas del Ecuador para hoy.

Esas cooperativas son parte del plan de contingencia de a ANT para movilizar a las personas hasta otros destinos del país, según explicó esta mañana el director de la Agencia Nacional de Tránsito en Esmeraldas, Álex Tello.



Las empresas que sí se sumaron fueron las cooperativas Trans Esmeraldas, Cita, Occidentales y las demás que operan desde la Terminal Terrestres Green Center de la ciudad de Esmeraldas.



En esas cooperativas se venden boletos para la noche, pero en la mañana, ninguna de las unidades de esas operadoras permaneció en los patios de la terminal.



Desde muy temprano se observó que no hubo despacho de boletos y atención a los pasajeros que llegaron para ir a otras provincia del país, no así en la transportación interna que cubrió la ruta Atacames, Muisne, San Lorenzo y poblaciones del centro de la provincia de Esmeraldas.



Los afectados por la falta de transportación son los habitantes de las poblaciones que están a lo largo de la vía Esmeraldas-Quinindé, que usan las unidades de transporte interprovincial.



Lupo Quiñónez, presidente de la cooperativa Del Pacífico, dijo que no se sumaron al paro, por el caos que fuera a generarse con las personas que viajan hacia las distintas poblaciones del norte, sur y centro de la provincia.