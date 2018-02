Los buses no llegaron a las terminales de Santo Domingo

En la terminal terrestre y mini terminal de Santo Domingo de los Tsáchilas las unidades de transporte interprovincial e intercantonal no llegaron desde las primeras horas de este martes 27 de febrero del 2018.

Algunos pasajeros esperaron en esas instalaciones a los buses de las cooperativas que no acatarían el paro anunciado por el sector de la transportación interprovincial del país. Pero, Washington Vasco, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Santo Domingo dijo que las 400 unidades de ese sector en la provincia se acogieron a la medida de hecho.



Hasta las 09:00 los transportistas no habían colocado sus unidades en los costados de las vías como señal de la protesta. Los buses permanecieron en los garajes de las cooperativas.

Los parqueaderos de las terminales lucieron semi vacíos.



Mientras que los pocos usuarios que llegaban verificaban que no había actividad y retornaban en taxis a sus hogares.



La Agencia Nacional de Tránsito en Santo Domingo informó que el gremio de busetas escolares dispuso de unidades para movilizar a estudiantes de los cantones La Concordia y El Carmen.

En Santo Domingo, el transporte escolar apoya la movilización de pasajeros hacia La Concordia y El Carmen. Vía: @ANT_ECUADOR pic.twitter.com/d3202Q6lhX — El Comercio Ecuador (@elcomerciocom) 27 de febrero de 2018



Unas 10 busetas llegaron al parqueadero de la terminal de Santo Domingo para realizar los recorridos de los alumnos. Andrea Carvajal, subgerente de la terminal, dijo que se coordinó con buses de transporte urbano para movilizar a los pasajeros que necesitan movilizarse a las parroquias.



Los transportistas se reunieron el último domingo 25 de febrero del 2018 con funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito para exponerles sus requerimientos, sin embargo esta cita no cumplió las expectativas de la dirigencia.



Según el dirigente, Vasco el Estado debe asumir el subsidio el 50% de lo que se deja de cobrar para grupos prioritarios. Pero este costo ha sido asumido por el sector.