Parlamento venezolano se enfrenta a Supremo con designación de rectores

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), controlada por el antichavismo, se enfrenta de nuevo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el inicio del proceso para la designación de dos nuevos rectores del Poder Electoral pese a que estos ya fueron elegidos y juramentados por la máxima sala.

El TSJ se arrogó la facultad legislativa de elegir a los dos nuevos rectores cuyo periodos expiraron el pasado 4 de diciembre ratificando en el cargo a las dos rectoras que ya ocupaban esos cargos y que han sido señaladas por al oposición de actuar favoreciendo al Gobierno venezolano.



Así las cosas el máximo tribunal juramentó a Socorro Hernández y Tania DAmelio en sus mismos cargos, dado que "todas las actuaciones" de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) son "nulas" mientras se mantenga una conducta "contumaz" y "lesiva al orden constitucional".



Además, reitera que todas las acciones que realice para designar a nuevos rectores del ente electoral "carecen de validez, eficacia y existencia jurídica".



Esta designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) pulsa las fuerzas del Poder Legislativo y Judicial enfrentados prácticamente desde que el Parlamento pasó a manos de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro.



El Parlamento entonces dio inició este 14 de diciembre del 2016 a la discusión definitiva para la decisión de estas mismas autoridades, un debate que espera concluir este martes ignorando la decisión del Supremo.



"Mañana es un día muy importante para todos, cuando digo para todos lo digo por los venezolanos y la institucionalidad", indicó el presidente de la AN, el opositor Henry Ramos Allup que aseguró que la decisión será tomada este jueves como "primerísima prioridad".



La discusión de hoy en la que fue presentado el informe con los perfiles de los candidatos se desarrolló con la ausencia del chavismo, que siendo minoría ocupa 54 de los 163 escaños del Parlamento.



El directorio del Poder Electoral está actualmente formado por cinco rectores (cuatro mujeres y un hombre) y solo uno de ellos está asociado a la oposición venezolana, mientras que los otros cuatro están considerados simpatizantes del chavismo.



El pasado 11 de agosto la AN inició un proceso para elegir a los candidatos de esas dos vacantes, sin embargo el chavismo, que por primera vez en 15 años no controla las decisiones del pleno, considera que ese proceso es nulo porque el Parlamento se mantiene en desacato tras resistirse a aprobar la destitución de tres diputados que fueron juramentados en contra de una sentencia del TSJ.



Pese a que los tres diputados decidieron retirarse voluntariamente para poner fin al desacato, ni el chavismo ni el Supremo han considerado suficiente esta acción y han pedido que sea la directiva de la AN quien decida su desincorporación definitiva.



El diputado opositor Juan Guaidó, miembro de la comisión que trabaja desde hace cuatro meses en la elección de los candidatos a rectores, indicó hoy que el TSJ indujo ese desacato para "cercenar" al Parlamento, que por primera vez está en manos de la oposición.



"(Ellos) pagan y se dan el vuelto, como queriendo monopolizar la escena política", agregó.



El parlamentario acusó al TSJ de "robarse el voto" al asumir facultades legislativas, e instó a sus compañeros de Cámara a "recuperar esa vía hacia la democracia, y para eso entonces proceder a designar los rectores del CNE".



Sin embargo y sin mayores sorpresas podría ser inútil ya que el propio Poder Electoral, respaldando la decisión del Supremo incorporó hoy a las rectoras Socorro Hernández y Tania DAmelio en su nuevo período.



"Tal como establecen las normas, las rectoras ratificadas fueron incorporadas al cuerpo electoral durante la sesión extraordinaria, convocada con ese solo punto de agenda", explica el comunicado del máximo ente electoral.



La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó hoy de "grave" la ratificación de las dos rectoras y, pese a la decisión del máximo tribunal, aseguró que continuará con la designación de los dos nuevos rectores.