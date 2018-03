El Parlamento venezolano pide a la ONU no avalar elecciones del 20 de mayo

La Comisión de Política Exterior del Parlamento de Venezuela pidió hoy 5 de marzo del 2018 a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no avalar las elecciones que se celebrarán el 20 de mayo en el país, en las que la principal coalición opositora no participará por considerarlas fraudulentas.

"Creemos que la ONU no debe ser parte de este simulacro, y avale y legitime un acto que no cuenta con las garantías mínimas para la competencia electoral equitativa", reza una carta firmada por el presidente de dicha comisión, Luis Florido, y que fue enviada al secretario general adjunto de Asuntos Políticos del ente mundial, Jeffrey Feltman.



En la misiva se indica que el organismo multilateral debe ser partícipe como observador electoral internacional "solo en unas elecciones competitivas y verdaderamente libres".



El Gobierno venezolano pidió el mes pasado al secretario general de la ONU, António Guterres, que constituya una comisión de alto nivel con funciones de observación internacional para las votaciones de mayo, una solicitud que reiteraron las candidatos a las presidenciales en el "acuerdo de garantías electorales" firmado la semana pasada.



Aunque la presencia de la ONU en los comicios ha sido una exigencia de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para participar, el antichavismo considera que todavía las "condiciones de competitividad" no están dadas pues el Gobierno no ha cedido en otros aspectos.



En la carta de hoy, Florido recuerda a la ONU que dos de los principales partidos políticos fueron inhabilitados recientemente, un hecho que achacan al Ejecutivo, y que los símbolos electorales de la propia MUD fueron deslegitimados y no podrían ser usados en mayo.



La coalición opositora exige la rehabilitación de todos los partidos y dirigentes suspendidos, la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), del que desconfían, y la posibilidad de que los venezolanos en el exterior puedan sufragar presentando solo su documento de identidad.