Parlamento venezolano respalda protestas contra salarios de "pobreza"

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría opositora, respaldó hoy las protestas de miles de trabajadores que desde hace 16 días reclaman en las calles al Ejecutivo mejoras salariales para hacer frente a la hiperinflación que vive el país petrolero desde el año pasado.

Al término de un debate en el que, como de costumbre, solo asistieron diputados opositores, el Legislativo aprobó discutir el tema salarial de forma permanente y de mantener "el compromiso de luchar por el pueblo", según dijo el presidente de la Cámara, Omar Barboza.



El legislador Carlos Valero dijo que el salario mínimo establecido recientemente en 5.196.000 bolívares equivalen a poco más de 40 dólares según la tasa oficial de cambio pero, remarcó, "nadie tiene acceso" a este sistema en el país, regido en su mayoría por la relación de las monedas en el mercado paralelo.



"Hoy los venezolanos tenemos un salario que no supera a un dólar por mes", aseguró el opositor y advirtió que mientras el jefe del Estado, Nicolás Maduro, sea "más totalitario" los ciudadanos serán "más pobres".



Por su parte, la diputada Tamara Adrián explicó que el ingreso mensual percibido por la mayoría de los empleados en el país equivale a un "uno por ciento de lo que ese salario permitía comprar en el año 1997", antes de la llegada al poder de la revolución bolivariana.

"Con 5 millones 100 mil bolívares usted no puede comprar ni un kilo de carne o un pollo por mes (...) hoy una persona que recibe el sueldo mínimo está condenado a la pobreza", recriminó la diputada que acusó al Ejecutivo de emplear "mecanismos de coacción y sumisión" en las empresas.



Adrián denunció también que más del 80 % de los trabajadores formales que aún quedan en Venezuela reciben entre uno y tres salarios mínimos al mes y, afirmó, "la mayoría de este grupo son mujeres (...) destinadas a sobrevivir con sueldos de miseria".



Entretanto, la diputada María Beatriz Martínez recordó que el chavismo ha decretado 45 aumentos salariales desde que asumió el poder en 1999, 23 de ellos bajo la Administración de Maduro que arrancó en 2013 y solo este año se han aprobado cuatro alzas.



"Vemos un desastre (...) destrucción total del poder adquisitivo", lamentó la legisladora que propuso usar el dólar como referencia para calcular los salarios y que los trabajadores reciban sus pagos semanalmente y no cada 15 días para enfrentar la inflación diaria de 2,8 % que se vive en el país, según la Cámara.



Además, el diputado Américo de Grazia acusó al Gobierno de haber "judicializado" los reclamos de los trabajadores y de haber auspiciado un "paralelismo sindical" en las fábricas para no atender las reivindicaciones que piden los trabajadores.

"Que esta Asamblea Nacional se solidarice con un paro general nacional para respaldar a los trabajadores", apuntó De Grazia en sintonía con una propuesta que vienen manejando los gremios que protestan en todos los estados del país sudamericano.