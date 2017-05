Parlamento venezolano investigará compra de bonos de PDVSA por Goldman Sachs

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, acordó este martes, 30 de mayo del 2017, iniciar una investigación por la compra por parte de Goldman Sachs de bonos de la petrolera estatal del país caribeño PDVSA por valor de OSD 2 800 millones.

Con el voto de los opositores y la ausencia de los diputados chavistas, la Cámara aprobó iniciar averiguaciones "con especial atención respecto a la actuación del presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino, en aras de determinar la responsabilidad del mismo en virtud de lo establecido en la ley contra la corrupción".



También solicitar al Congreso de los Estados Unidos "que abra investigación a Goldman Sachs y, en caso de existir, a los intermediarios que hayan participado en esta operación a los fines que determine la responsabilidad penal y/o administrativa que pudieran tener los mismos según las leyes de ese país".



El Parlamento señala que PDVSA vendió bonos de la deuda al grupo de inversión con un descuento sobre el valor parcial de 69 %, lo que, considera, "representa un descuento de aproximadamente 30 %" y constituye "un daño patrimonial a la nación".



El Ejecutivo, según la AN, utilizará el dinero "para financiar la represión desmedida que este dirige a través de cuerpos de seguridad del Estado y cuerpos de la Fuerza Armada Nacional en contra de los manifestantes en manifestaciones pacíficas y ciudadanas en las que participan cientos de miles de venezolanos".



Por ello, el segundo vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, remarcó que la institución "no va a avalar ningún tipo de préstamo, contrato de interés nacional que no haya sido aprobado" en su seno.



"Que esos bonos son bonos de sangre, y que no solamente no serán reconocidos, sino que serán investigados y considerados cómplices de la dictadura y de la corrupción cualquier ciudadano nacional o internacional que se atreva a financiar a la dictadura", sostuvo al final del debate.



La inversión se produce en medio de una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro que en ocasiones acaban en violencia y, desde hace casi dos meses, han dejado 59 muertos y un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía.



El departamento de gestión de activos de Goldman Sachs pagó 31 céntimos por dólar, es decir, unos 865 millones, por los bonos emitidos por la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 2014, que vencen en 2022.



Si Caracas cumple con el pago, el banco de inversión de Wall Street obtendría unos beneficios cercanos al 40%.



Por su parte, Goldman Sachs defendió este martes la operación en un comunicado remitido a Efe en el que indicó que invirtieron "en bonos de PDVSA porque, como muchos otros en este sector, creemos que la situación en ese país tiene que mejorar con el tiempo".



Asimismo, explicó que esos bonos, que fueron emitidos en 2014, se compraron en los mercados secundarios a través de un bróker en una operación en la que no interactuaron directamente con el Gobierno venezolano.