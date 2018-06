Parientes de pareja secuestrada agradecen por las muestras de solidaridad

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Óscar Villacís y Vanessa Velasco, la pareja de ecuatorianos secuestrada a mediados de abril por disidentes de las FARC, agradecieron por las muestras de solidaridad provenientes de los allegados de los periodistas de Diario EL COMERCIO que fueron asesinados.

Ellos acudieron a la vigilia solidaria que se realizó, a las 19:00 de este jueves 31 de mayo del 2018, en la Plaza de La Independencia, en el Centro Histórico de Quito.



"Los parientes de los periodistas son las únicas personas que nos han ayudado para que no queden en el olvido. También las personas que vienen a los plantones", dijo Geovanna Velasco, tía de Katy.



Ante las críticas generadas en redes sociales de que las vigilias se realizan únicamente a nombre de los periodistas asesinados y no de otras víctimas, ella dijo: "Si no saben, no critiquen porque los comunicadores han hecho su labor".



Lo mismo opinó John Velasco, tío de Vanessa. "Nos han ayudado a vender y comprar los boletos de la rifa".



"Gente dice que solo se recuerda a los periodistas y no a Katy, Óscar o los militares. Es mentira, es algo que la gente a través de redes sociales opina lo que se le viene a la mente", aseguró John.



La noche de este jueves, los familiares de la pareja vendían boletos de una rifa que se realizará este domingo (3 de junio) en Santo Domingo. Con lo recaudado financiarán su viaje a Colombia, para reunirse con el mandatario Juan Manuel Santos y otras autoridades de ese país.



Durante la vigilia de este jueves, los manifestantes también recordaron que en esta semana se recuperó la camioneta del conductor Efraín Segarra.