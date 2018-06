Los parentescos familiares no tuvieron que ver en decisión de encargar fiscalías, según vocales de Judicatura

LEA TAMBIÉN

Los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi defendieron este 25 de junio del 2018 los encargos temporales que decidió la institución en las fiscalías de 23 provincias. Esto luego de que se generaran cuestionamientos por los nombramientos en Napo, a Guillermo Moreno Garcés y Guayas, a René Astudillo, principalmente.

Rigail y Aragundi participaron en una reunión en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el centro de Guayaquil. Los funcionarios, en un diálogo con la prensa, explicaron que los encargos se los hicieron bajo dos parámetros: se verificó quiénes estaban en el tercer nivel de carrera judicial (en el cuál debe tener mínimo 9 años) y tuvieron que ser los mejor puntuados en las evaluaciones últimas.



“Realmente nosotros no estamos revisando qué parentesco tienen. No podíamos sino hacer otra cosa que considerar a los fiscales dentro de la categorización tres, hay categoría uno, pero esa no corresponde, por tanto solo podíamos seleccionar fiscales de esa categoría y el mejor puntuado”, resaltó Rigail.



Así el vocal desestimó las críticas por el encargo que se hizo en Napo a Guillermo Moreno Garcés, hermano del presidente Lenín Moreno. Él, además, fue candidato en el 2017 a la Asamblea bajo la bandera de Alianza País, pero no alcanzó el escaño. Ello generó críticas en el movimiento Creo, que cuestionó la independencia de funciones.



“Si da la casualidad o la coincidencia de que el fiscal Moreno era de categoría tres y mejor puntuado, cómo podemos, porque era pariente del presidente de la República, hacerlo a un lado. Eso sería un discrimen, allí sí sería un grave error”, dijo.



Añadió que sabían que vendría la crítica por este caso y que para ello tienen argumentos sólidos. “El resto, los parentescos, las filiaciones familiares nada tuvieron que ver con nuestra decisión”.



Otro cuestionamiento ha sido el encargo que se hizo en Guayas al fiscal René Astudillo. El propio fiscal dijo a este Diario que se le ha acusado falsamente de haber recibido USD 20 000 para liberar a un implicado en el asesinato del general Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del 2010. No obstante, señaló que esos fondos provenían de la compra-venta de un vehículo.



Aragundi aclaró que en todos los casos el Consejo lo que hizo fue dar por terminada la prórroga y encargar momentáneamente las Fiscalías provinciales.



“Hay cierta inconformidad en personas por una o dos designaciones lo que en el universo de lo que hemos elegido no significa casi nada. Sin embargo, estamos siempre dispuestos a escuchar la opinión de la ciudadanía si hubiere alguna designación que cause a un gran sector de la población realmente inconformidad, el Consejo está siempre dispuesto a escuchar”.



No obstante, Aragundi dijo que oficialmente no tienen una excusa de los fiscales, tampoco una impugnación oficial.



Rigail añadió que en tanto no exista un reclamo concreto no pueden conocer el caso en base a rumores. “Si ellas son valederas tenga la plena seguridad de que toda la corrección se hará y no tendremos ningún temor o favor en decidir lo que sea conveniente. No importa que la persona sea cercana a lejana a un funcionario de alta jerarquía”.