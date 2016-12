El papel del Estado debe reorientarse

Con la Constitución de Montecristi, el Gobierno de Alianza País cambió la estructura y concepción del Estado. La Carta Política, junto con el Plan Nacional del Buen Vivir, son la raíz del actual marco regulatorio.

En el informe de la Secretaría Nacional de Planificación, sobre la calidad y gestión regulatoria del Estado (publicado en enero de 2015), se explica que la regulación es la principal herramienta de intervención.



Partiendo de las premisas constitucionales, el Gobierno “ha recuperado” estas facultades, dice el mismo documento, a través del “fortalecimiento institucional de ministerios”, la creación de agencias especializadas y de superintendencias, así como con la Función de Transparencia.



Esto derivó además en la creación de leyes orgánicas y códigos, así como de normativas y reglamentaciones menores, para permitir la aplicación de todos estos preceptos.



El Estado pasó a encargarse de todo. En el discurso presidencial de esta década se ha rechazado la privatización de ciertos sectores, obras o procesos. Por lo que también floreció la creación o transformación de distintas empresas públicas. No todas con buenos resultados, por lo que el mismo presidente Rafael Correa mandó, en su último informe a la Nación, a suprimir, fusionar y absorber distintas empresas e instituciones públicas, bajo el argumento de optimizar la administración estatal.



Toda esta regulación e intervención llegó incluso a incidir en las libertades y la vida privada de los ciudadanos, según los candidatos presidenciales de oposición. Por esto, ellos plantean cambiar este diseño de la administración pública y limitarlo solo a los aspectos esenciales, como por ejemplo las áreas de salud y educación.



Solamente el oficialista Lenín Moreno defiende lo actuado por su movimiento y lo califica de positivo. Aunque también propone mejorar la eficiencia estatal.



Un pacto por el empleo y la innovación



Lenín Moreno. Alianza País / Lista 35



En esta década desarrollamos excelentes condiciones para el sector productivo; un escenario favorable para la inversión. Tenemos la electricidad más barata de América Latina, después de Paraguay; acceso a nuevas tecnologías. El sector privado genera 9 de cada 10 empleos. Propongo un pacto nacional por el empleo, la inversión y la innovación. El pacto incluye, entre otros, la simplificación de la normativa tributaria con incentivos focalizados y mejores condiciones para acceso al crédito productivo con un fondo de garantía de gran escala. Impulsar el turismo y la agroindustria; tener un Estado eficiente, austero.



Un rol prioritario en salud y educación



Guillermo Lasso. Movimiento Creo / Lista 21



Al Estado le corresponde establecer el marco general. Es decir debe garantizar que las diferentes leyes se cumplan y que los derechos se respeten. Por esto es necesario que el Gobierno tenga una participación eficiente en los roles que le asigna la Constitución, por ejemplo en sector que son fundamentales como la educación y salud. Y también es necesario que promueva la participación del sector privado en los roles que si bien la asigna la Constitución, como es el caso de los sectores estratégicos o la infraestructura, por su naturaleza se desarrollan mejor con una amplia participación del sector privado.



Guiar con estímulos antes que decretos



Cynthia Viteri. Partido Social Cristiano / Lista 6



Lo importante es­ el concepto que orie­ntará nuestro gobierno: el míni­mo necesario de Estad­o regulador para un m­áximo rendimiento del­ ciudadano emprendedo­r. Nunca más un Estad­o que ordene qué estu­dian los jóvenes, cóm­o se planifica una fa­milia o cuáles pareja­s tienen privilegios. Bien­venida la regulación donde se reclama su r­ectoría, como la salu­d, pero sin imposicio­nes. Guiar con estímu­los antes que con decretos­. Para la iniciativa pr­ivada todo ámbito en ­el cual su necesidad ­de rentabilidad no distorsione el objetivo­ de su aporte y no distorsione el servicio a la comunidad.



Estado debe disminuir desigualdades



Paco Moncayo. Izquierda Democrática Lista 12



El Estado debe asegurar igualdad de oportunidades e impulsar políticas para disminuir las desigualdades, combatir los abusos y contribuir a una distribución del ingreso más igualitaria. Para ser regulador y fiscalizador, debe asegurar condiciones de competencia y velar por el acceso, la calidad y la satisfacción de la provisión de bienes y servicios. Debe asegurar condiciones para el emprendimiento y la inversión privada, fomentando la apertura de nuevos mercados y desarrollo de tecnologías. Para ser un regulador de los sectores estratégicos y un contralor debe circunstancialmente corregir distorsiones del mercado.



No se debe administrar la libertad



Abdalá Bucaram. Fuerza Ecuador / Lista 10



El Estado debe regular, poner los parámetros para no permitir las brechas sociales y que quienes ganen mucho paguen en función de lo que ganan y ser un ayudador a través de la recaudación. Pero no debe jamás administrar la vida y la libertad de las familias, en cuanto a su derecho a invertir y a progresar. El Estado no puede redactar leyes confiscatorias. Que se lleven el 75% de la utilidad y el trabajo de las familias. Históricamente el Estado ha sido un pésimo administrador. Su papel de regulador debe cumplirlo en tanto y en cuanto no afecte la libertad y el progreso de las familias en el Ecuador.



Hay que distanciarse de los extremos



Washington Pesántez. Unión Ecuatoriana / Lista 19



Unión Ecuatoriana propone la Tercera Vía. Tomar distancias de los extremos conservadores y socialistas, unos y otros ya gobernaron, nos regimos por el principio de: mercado hasta donde se pueda, estado donde se lo necesite. El Estado debe atender las necesidades fundamentales; salud, educación, seguridad, trabajo, justicia y sectores estratégicos de la economía y no pretender regular hasta la vida privada. Creemos en el sector privado como motor de la economía y generador de trabajo y riqueza, en el Estado como el ente encargado de crear condiciones sociales y el marco jurídico para una vida digna, en paz, trabajo y libertad.



Se coordinará con los ciudadanos



Patricio Zuquilanda. Partido Sociedad Patriótica / Lista 3



El gobierno debe llevar, en consulta con los sectores productivos, el manejo de la política exterior. Quizá, con mayor exclusividad, la defensa nacional y los asuntos monetarios. Todas las demás actividades serán administradas conjuntamente y en coordinación con el pueblo, que da lo mismo decir con los ciudadanos y su accionar privado. Además, desde la Asamblea se activará una fiscalización eficiente a la gestión pública. No solo a través de información, mediante la interpelación para que los anteriores y próximos funcionarios rindan cuentas y se responsabilicen de sus actos, durante el ejercicio de sus funciones.



El fin es dar un adecuado beneficio



Iván Espinel. Fuerza Compromiso Social / Lista 5



El Estado debe estar encargado de regular la conducta de los habitantes que le corresponden, esto se lo pone en práctica con penalizaciones a malas conductas para mantener el orden jurídico. Además de cumplir con los preceptos expuestos en la Constitución. El fin del Estado es dar el adecuado beneficio de las necesidades del mercado universal, para satisfacerlas a través de la producción y obtener un salario justo para los trabajadores, para satisfacer las necesidades de su familia. En el ejercicio de las actividades relacionadas con servicios públicos y sectores estratégicos se debería propiciar la participación privada.