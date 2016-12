El papa Francisco propicia reunión entre Santos y Uribe en el Vaticano

El papa Francisco programó para mañana, viernes 16 de diciembre del 2016, en el Vaticano un encuentro entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el senador Álvaro Uribe, principal opositor del proceso de paz con las FARC, según reportaron hoy medios locales.

De acuerdo con la emisora RCN La Radio, "el sumo pontífice busca con esta reunión que haya una reconciliación entre Santos y Uribe", quienes han estado distanciados desde hace seis años. Asimismo, el diario "El Espectador" indica que en medio de la implementación del nuevo acuerdo de paz con las FARC firmado a finales del mes pasado, el Papa quiere "lograr un concenso entre los dos adversarios políticos".



Aunque la Presidencia no ha confirmado el encuentro, el mandatario tiene programada una cita con el monarca católico en el marco de la gira que realiza por Europa después de recibir el fin de semana pasado el Premio Nobel de Paz en Noruega.



Uribe por su parte notificó este jueves ante la plenaria del Senado que viajaría a Roma a petición del secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin, quien se comunicó telefónicamente con él para hacerle la invitación.



"A las 10:00 de la mañana (15:00 GMT) recibí una llamada de monseñor Parolin, me pidió que estuviera allí. Veo mucha dificultad por la demora del vuelo, pero por respeto al santo padre y al pueblo colombiano voy a emprender ese viaje a ver si llego a tiempo", dijo el senador.



El exmandatario que gobernó entre 2002 y 2010 detalló que la insistencia del Vaticano fue tal, que "consiguieron un avión" para su desplazamiento a Roma. "Consiguieron un avión y debo despegar en dos horas. Si no alcanzo a Roma no es mala voluntad, voy a hacer todo el esfuerzo. Voy a procurar llegar al Vaticano a las 10:00 o 10:30 de la mañana (del viernes) y quiero pedir autorización para ausentarme", sostuvo.



Este sería el segundo encuentro entre Santos y Uribe en los últimos seis años después del que tuvieron el pasado 5 de octubre en la Casa de Nariño para hablar sobre los ajustes que se le harían al acuerdo de paz tras el rechazo de éste en el plebiscito.



Esa reunión llamó la atención debido a que desde la toma de posesión de Santos, en 2010, como delfín político de su antecesor Uribe, las relaciones entre ambos se rompieron y la crisis se agudizó cuando el actual Gobierno inició diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2012.