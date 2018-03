Papa Francisco pide perdón a los argentinos que se sintieron ofendidos

El papa Francisco ofreció disculpas a los argentinos que se hayan sentido ofendidos por sus gestos y aseguró que su amor por la Argentina "sigue siendo enorme e intenso". Francisco lo expresó en una carta de agradecimiento a los argentinos por el saludo por sus cinco años de papado que le enviaron, más allá de sus diferencias ideológicas.

La misiva fue difundida hoy (17 de marzo del 2018) por la Conferencia Episcopal Argentina a través de la agencia noticiosa católica AICA. Desde que asumió al frente de la Iglesia católica universal en marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio no volvió a la Argentina pese a que realizó varias visitas a Sudamérica.



"Me conmueve descubrir que, además del respetuoso saludo de las autoridades, en esta carta se hayan unido personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas. Así se confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que 'la unidad es superior al conflicto'", escribió el Papa.



Se refirió así a una carta de salutación que recibió días atrás y que fue firmada por referentes de todo el arco ideológico de Argentina, pese a la denominada "grieta" política que vive el país y divide a sus dirigentes y habitantes. "Quisiera decirles que mi amor por la Patria sigue siendo grande e intenso. Rezo todos los días por ese, mi pueblo que tanto quiero. Y a los que puedan sentirse ofendidos por alguno de mis gestos, les pido perdón", sostuvo Francisco.



"Puedo asegurarles que mi intención es hacer el bien y que a esta edad mis intereses ya tienen poco que ver con mi persona. Pero, aunque Dios me confió una tarea tan importante y Él me ayuda, no me liberó de la fragilidad humana. Por eso puedo equivocarme como todos", afirmó.



El Sumo Pontífice no aclaró a qué tipo de gestos se refiere, pero su decisión de no volver a su patria genera cada vez mayor malestar entre los fieles.



Francisco sobrevoló incluso este año tierra argentina cuando viajó a Chile y desde el avión envió un diplomático mensaje en inglés a sus compatriotas.



En el Vaticano, sin embargo, Francisco recibió a numerosos referentes de la oposición y también a integrantes del Gobierno de Mauricio Macri, con el que mantiene una relación distante. "Si alguna vez se alegran por cosas que yo pueda hacer bien, quiero pedirles que las sientan como propias. Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me han preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas. Aunque ahora no tenemos el gozo de estar juntos en nuestra Argentina, recuerden que el Señor ha llamado a uno de ustedes para llevar un mensaje de fe, de misericordia y de fraternidad a muchos rincones de la tierra", justificó el Papa.



El Papa se refirió en tanto al actual debate en Argentina sobre la legalización del aborto al pronunciarse "en defensa de la vida y de la justicia". La relación entre la Iglesia y el Gobierno sumó tensiones esta semana, tras la decisión oficial de difundir los salarios que el Estado paga a los obispos.



El Gobierno destina más de 130 millones de pesos (unos USD 6,3 millones) a esos pagos. Un obispo diocesano cobra 46 800 pesos (unos USD 2 200) mensuales, al igual que los administradores apostólicos y diocesanos, mientras que uno auxiliar percibe un sueldo de 40 950 pesos (casi USD 2 000), precisó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara de xDiputados.



La mitad de los argentinos que trabajan en actividades formales o informales ganó menos de 10 000 pesos mensuales a mediados de 2017, según un informe oficial. La carta de Francisco a los argentinos se conoció junto con la noticia de la designación de un arzobispo congoleño como embajador del Vaticano en Buenos Aires.