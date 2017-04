Papa pide condiciones claras para relanzar diálogo en Venezuela

El papa Francisco pidió este sábado 29 de abril de 2017 condiciones claras para un posible relanzamiento del diálogo político entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, a fin de superar la crisis que azota al país sudamericano.

Al cierre de su viaje a Egipto, el pontífice puntualizó que se necesitan condiciones "muy claras"para relanzar la facilitación del diálogo, en el que anteriormente participaron tres ex presidentes, el jefe de la Unasur y el Vaticano.



"Todos conocemos la difícil situación de Venezuela, que es un país que quiero mucho. Sé que ahora están insistiendo, no sé bien de dónde, creo que de los cuatro presidentes, para relanzar esta facilitación y están buscando el lugar", declaró el Papa a periodistas durante el viaje de regreso de El Cairo a Roma.



Al respecto, recalcó: "Creo que tiene que ser con condiciones muy claras". Agregó que parte de la oposición venezolana no quiere retomar el diálogo con el Gobierno, visto el fracaso del año pasado, cuando se suspendió debido a la falta de resultados de las conversaciones.



"Parte de la oposición no quiere esto (retomar el diálogo). Es curioso, porque parte de la oposición está dividida. Y los conflictos parece que se agudizan cada vez más, pero hay algo en movimiento, pero está muy en el aire todavía", destacó.



"Todo lo que se puede hacer por Venezuela hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias. Si no, jugamos al pin-pin pirulero y no va la cosa", expresó el sumo pontífice.



El Gobierno y la oposición hicieron un intento de diálogo con la mediación del Vaticano, los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, así como el ex secretario de la Unasur y ex presidente colombiano Ernesto Samper.



La oposición acusó al Gobierno de incumplir los acuerdos, que incluían cuatro exigencias: la liberación de políticos presos, un cronograma electoral, respeto a la Asamblea Nacional (Congreso) dominada por mayoría opositora, y la activación de un canal humanitario para atender la escasez de alimentos y medicinas.



El presidente Nicolás Maduro insiste en retomar las conversaciones, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno que estallaron el 4 de abril en rechazo a dos sentencias aprobadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron a la Asamblea de sus facultades, lo que es calificado por los diputados como un golpe de Estado. Las protestas han dejado más de 30 muertos, unos 500 heridos y más de 1 200 detenidos ante una dura represión.