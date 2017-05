El Papa llama a 'establecer puentes' en Venezuela para solucionar la crisis

El papa Francisco llamó a los obispos venezolanos a hacer todo lo posible para que en el país sudamericano se establezcan puentes entre el Gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores, a fin de conseguir soluciones a la crisis nacional, informó hoy, sábado 6 de mayo del 2017, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV).

La institución publicó una carta que el Papa envió a los obispos venezolanos, en la que les expresa su cercanía "consciente de las dificultades que están atravesando", y les agradece "su continuo llamamiento a evitar cualquier forma de violencia, a respetar los derechos de los ciudadanos y a defender y promover la dignidad humana y los derechos fundamentales".



"Igual que ustedes, estoy persuadido de que los grandes problemas de Venezuela se pueden solucionar si hay voluntad de establecer puentes, de dialogar seriamente y de cumplir con los acuerdos alcanzados. Les exhorto a seguir haciendo todo lo necesario para que este difícil camino sea posible", dice la misiva fechada el 5 de mayo.



Francisco asegura que está "siguiendo con preocupación la situación del querido pueblo venezolano ante los graves problemas que le aquejan", y expresa "un profundo dolor por los enfrentamientos y la violencia de estos días", cuando se ha registrado una ola de protestas que se ha saldado con 37 muertos y más de 700 heridos.



Asimismo, subraya que la violencia "no ayuda a solucionar los problemas, sino que únicamente provocan más sufrimiento y dolor" por lo que agradeció las iniciativas de los obispos "para fomentar la solidaridad y generosidad entre los venezolanos".



"Queridos hermanos, deseo animarles a que no permitan que los amados hijos de Venezuela se dejen vencer por la desconfianza o la desesperación, pues estos son males que penetran en el corazón de las personas cuando no ven perspectivas de futuro", concluye la carta.



El pasado 30 de abril, el jerarca de la Iglesia Católica hizo un llamamiento al Gobierno y a la sociedad venezolana para evitar que haya más violencia y pidió "soluciones negociadas" y respeto de los derechos humanos en un país en "grave crisis humanitaria".



El Pontífice instó además a intentar "soluciones negociadas" para esa crisis horas después de que, a su regreso desde Egipto, afirmara que la reanudación del diálogo político entre Gobierno y oposición debe hacerse "en condiciones muy claras".