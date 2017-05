El Papa siente ' vergüenza del término madre de todas las bombas'

El papa Francisco afirmó el sábado 6 de mayo del 2017 haber sentido “vergüenza” al escuchar el término “madre de todas las bombas”, utilizado para calificar a la que lanzó recientemente Estados Unidos contra un bastión montañoso del grupo Estado Islámico en Afganistán.

“Sentí vergüenza por el nombre de una bomba, a la que llamaron 'la madre de todas las bombas', mientras que la madre da vida y ella da muerte”, declaró el papa, que recibirá al presidente estadounidense, Donald Trump, en el Vaticano el 24 de mayo, antes de la reunión del G7 de Taormina, en Sicilia.



“Llamamos a este artefacto madre, ¿qué ocurre?”, declaró indignado el pontífice argentino al hablar con los jóvenes que participaron en “la escuela de la paz”, un programa apoyado por el ministerio italiano de Educación Nacional.



La bomba estadounidense no nuclear más potente, la GBU-43/B, apodada “madre de todas las bombas” destruyó el 13 de abril un feudo del grupo Estado Islámico en el este de Afganistán, matando a, al menos, 36 de sus combatientes, una operación que Trump calificó de “nuevo éxito”.



Trump y el papa Francisco ya expusieron sus profundas diferencias durante la campaña electoral estadounidense el año pasado.



Preguntado en febrero de 2016 sobre Trump, que en aquel momento era candidato a las primarias del Partido Republicano, el papa declaró: “Una persona que quiere construir muros y no puentes no es cristiana”.



Este comentario provocó una reacción airada del magnate inmobiliario, que juzgó “vergonzoso” que un responsable religioso “pusiera en duda la fe de una persona” .