Papa Francisco: 'El infierno no existe'

No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad, asegura el papa Francisco en una entrevista con el diario italiano La Repubblica publicada el jueves 29 de marzo del 2018.

Tras la muerte, las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de dios y se suman a quienes lo contemplan, pero "aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen", afirma el pontífice argentino.



"El infierno no existe;lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras", añade.



El Papa fue entrevistado por Eugenio Scalfari, un veterano periodista italiano que se proclama ateo pero suele reflexionar sobre la fe y la religión y tiene acceso al líder de la Iglesia católica.



Sin embargo, en el pasado la veracidad de algunas de las citas del periodista ha sido cuestionada, sobre todo porque Scalfari, de 93 años, admitió que nunca graba sus entrevistas. Pese a ello, el Vaticano no ha protestado por su trabajo y Francisco sigue dándole entrevistas. El papa tiene previsto realizar hoy el tradicional rito del "lavatorio de los pies" en la prisión Regina Coeli de Roma.



La ceremonia recuerda el pasaje bíblico según el cual Jesús lavó los pies de los 12 apóstoles antes de la Última Cena para mostrarles que era capaz del acto más humilde.



El Vaticano informó que el Francisco dará misa y lavará los pies de 12 presos, además de reunirse con un grupo de ellos. Los 12 elegidos son cuatro italianos, un colombiano, dos filipinos, dos marroquíes y uno respectivamente de Moldavia, Nigeria y Sierra Leona.