El papa Francisco canoniza a dos pastorcitos de Fátima

Cien años después de que aseguraran haber visto a la Virgen María, los pequeños hermanos pastores Francisco y Jacinta fueron canonizados este sábado (13 de mayo del 2017) por el Papa en el santuario portugués de Fátima, ante medio millón de emocionados fieles.

“Declaramos y definimos como santos a los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto”, anunció el papa Francisco en la misa de canonización delante de la Basílica de Nuestra Señora de Fátima, cuya gigante explanada estuvo abarrotada de peregrinos, algunos con lágrimas en los ojos, venidos de todo el mundo.



En el santuario, bajo fuertes medidas de seguridad, se reunieron unos “500 000 fieles”, según el Vaticano, por debajo de las estimaciones iniciales que preveían entre 800 000 y 1 millón de visitantes.

Los retratos de los niños pastores Jacinta (derecha) y Francisco Marto en la Capilla de las Apariciones antes de la misa centenaria que marca la aparición de la Virgen María y celebra la canonización de los niños, en Río de Janeiro, Brasil, el mes de mayo 13, 2017. Foto: AFP