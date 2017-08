Panamá Papers: Sin pruebas de lavado contra Macri pero se investiga evasión

La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.

La Cámara Federal avaló el fallo dictado en abril por un juez de primera instancia que no encontró indicios del delito de lavado. La causa será trasladada al fuero Penal Económico, donde se intentará averiguar si el mandatario escondió fondos y propiedades que debía haber declarado.



Los nombres de Macri y otros miembros de su familia, incluido su padre, el magnate Franco Macri, dueños de un imperio de negocios, figuraron en 2016 en una lista de personalidades de todo el mundo con cuentas 'offshore' y empresas en paraísos fiscales, momento en el cual se inició la investigación en Buenos Aires.



“Soy inocente, no tengo nada que ocultar”, dijo el mandatario, en aquel entonces, en un programa de televisión. Después prometió, en un discurso en la Casa Rosada (gobierno), repatriar el dinero que tenía depositado en cuentas extranjeras. No hubo información oficial sobre el momento en que se cumplió esa repatriación.



La investigación internacional fue el fruto de millones de documentos filtrados al estudio panameño Mossack Fonseca. Personalidades y gobernantes de todo el mundo fueron mencionados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.



La Cámara dispuso este jueves que la eventual acusación por presunta evasión debería surgir de datos aportados por el ente recaudador, la Administración Federal de Ingresos Públicos.



Macri acaba de presentar su nueva declaración jurada de bienes, en la que dice poseer 82 millones de pesos (USD 4,5 millones) . Su fortuna descendió en 27 millones de pesos respecto del año anterior a raíz de que parte de sus propiedades pasaron a un fideicomiso, de acuerdo a normas de la Oficina Anticorrupción.

La Justicia argentina investigó sociedades de Macri en Panamá y Bahamas. La oposición reclamó, sin éxito, que se pusiera la lupa en empresas radicadas en Brasil que compartiría con su padre.