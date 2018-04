Panamá espera salir este año de lista francesa de paraísos fiscales

El gobierno de Panamá espera salir este año de la lista francesa de paraísos fiscales, donde fue incluido tras el escándalo de los 'Panama papers', por una mejor relación entre ambos países, manifestó este lunes, 9 de abril del 2018, la canciller panameña, Isabel de Saint Malo.

La relación bilateral “ha mejorado”, pero “no hemos alcanzado el objetivo concreto, que es que Panamá no esté en una lista de Francia”, dijo De Saint Malo en una reunión con corresponsales de prensa.



“Yo me siento positiva en que este año se pueda conseguir (salir de la lista). Ciertamente es un objetivo concreto”, añadió la jefa de la diplomacia panameña.



Francia incluyó a Panamá en 2016 en su lista de paraísos fiscales tras el escándalo de los 'Panama papers', una filtración donde se reveló cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon infinidad de sociedades opacas para personalidades de todo el mundo.



Algunas de estas sociedades habrían servido para blanquear capitales y evadir impuestos.



Tras esta publicación, Panamá aceleró una serie de reformas en materia de transparencia para proteger su sistema financiero.



Sin embargo, París alega que pese a las leyes y reformas Panamá no brinda información fiscal de franceses en Panamá que están siendo investigados por blanqueo de capitales.



Por otro lado, Panamá considera que las peticiones hechas por Francia antes de incluirlo en la lista no se podían satisfacer porque lo impedía la ley vigente en aquel momento.



La petición francesa “no es coherente con el derecho internacional”, pero “esperamos que se resuelva”, señaló De Saint Malo, quien negó que Francia esté pidiendo ahora a Panamá, en el marco de conversaciones que mantienen ambos países, nuevas condiciones para sacarlo de la lista.



A finales de 2017, Panamá fue incluido también en la primera lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, aunque en Enero de 2018 el país centroamericano fue retirado.



La semana pasada el eurodiputado español, Ramón Jáuregui, miembro de la comisión sobre los 'Panama Papers', dijo que Panamá “está haciendo esfuerzos de transparencia y cooperación fiscal”.