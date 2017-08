Palestinos, pesimistas ante la próxima visita de EE.UU. para impulsar la paz

Nabil Shaath, asesor del presidente Mahmud Abás, compartió este jueves, 17 de agosto del 2017, el pesimismo palestino ante la próxima visita de una delegación especial de la Casa Blanca, encabezada por el asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y prevista para finales de este mes.

El veterano político subrayó que "no hay grandes expectativas" ante la llegada de los enviados de EE.UU., sobre todo porque hasta la fecha el gobierno estadounidense no ha mostrado su respaldo unívoco a la solución de los dos estados, a los derechos palestinos sobre Jerusalén -cuya parte este ocupada reclaman como su capital- o se ha pronunciado contra los asentamientos, según informó la agencia de noticias independiente palestina Maan.



Shaat añadió que los intereses actuales de Trump se centran en su política doméstica y en la esfera internacional en Irán, Venezuela o Corea del Norte.



Por el momento se desconoce la fecha exacta de la llegada de la delegación estadounidense, en la que participarán también el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Jason Greenblatt, y la asesora adjunta de seguridad nacional, Dina Powell.



Se trata de una gira en la región, que llevará al equipo de la Casa Blanca a entrevistarse con representantes israelíes y palestinos, además de con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Jordania y Egipto.



Pese a los esfuerzos de EE.UU., por el momento no se han producido avances en el proceso de paz entre israelíes y palestinos, estancado desde hace tres años, y esta semana fuentes oficiales palestinas señalaron a Efe que "nadie tiene esperanza de que de esto vaya a salir nada, porque las condiciones objetivas (para que se reinicien negociaciones) no se han dado".