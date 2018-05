Al menos 16 palestinos muertos y 918 heridos en protestas en Gaza

LEA TAMBIÉN

Al menos 16 palestinos han muerto y 918 han sido heridos por fuego israelí en las protestas en la frontera de Gaza contra el traslado de la Embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén y con motivo de la Marcha del Retorno, que reclama el derecho de los refugiados a volver a sus hogares.

Según confirmó el portavoz del Ministerio de Salud palestino en Gaza, Ashraf al Qedra, el primer muerto fue Anas Qudieh, de 21 años por impacto de bala en el este de Jan Yunis, en el sur del enclave.



Poco después perdía la vida otro joven, identificado como Musab Abu Leila, de 28 años, en las manifestaciones en el este de Yabalia, en el norte de la Franja, confirmó el mismo portavoz.



Más tarde se informó de la muerte de otros cinco palestinos, entre ellos un menor, Izaldin Musa Al Samak, de 14 años; Obaidan Salem Farhan, de 30 años; Mohamed Ashraf Abu Stah, de 26; Izaldin Nahid al Aweiti, de 23; y Bilal Ahmed Abu Daqa, de 26, y posteriormente se confirmó la muerte de otros nueve de los que aún no se ha facilitado la identidad.



El Ministerio cifró en 918 los heridos atendidos de diversa gravedad.

El servicio de emergencias Media Luna Roja (equivalente local a la Cruz Roja) confirmó que la mayoría de ellos resultaron heridos de bala y el resto por metralla procedente de disparos, inhalación de gases, golpes y contusiones.



Testigos en la zona señalaron que los manifestantes lograron romper la valla divisoria en uno de sus puntos y que decenas o cientos de ellos estaban cruzando al territorio israelí, y el Ejército declaró no les costa "la infiltración".



Un portavoz de Hamás indicó en un comunicado que "los palestinos no aceptarán vivir bajo el bloqueo que se ha impuesto en la Franja de Gaza y están determinados a escribir su documento de autodeterminación".



El Ejército israelí acusó a los islamistas de "dirigir una operación terrorista bajo cubierta de masas de gente en diez localidades de Gaza.



"De acuerdo a las propias declaraciones de Hamás y a la información que poseemos, Hamás intenta realizar una serie de ataques terroristas, incluida la infiltración masiva en Israel desde varios puntos que pretende dañar a los ciudadanos de Israel y las fuerzas de seguridad", indicó.



Las operaciones palestinas para intentar ataques "han tenido lugar en las últimas semanas y probablemente van a escalar hoy", añadió la nota castrense.



Ese texto aseguró que en estos momentos hay "unos 10 000 manifestantes violentos en varias localidades a lo largo de la frontera, y miles más se están congregando en tiendas situadas a un medio kilómetro de la valla de seguridad".



Las fuerzas israelíes, sostuvo, están respondiendo con métodos de dispersión de masas y con fuego real y están "operando de acuerdo a los procedimientos de actuación estándar".



El Ejército israelí ha reforzado su presencia en la zona con varios batallones y comandantes militares están en el terreno para conducir las operaciones.



Se ha declarado la región adyacente área militar cerrada y también se ha prohibido sobrevolar el espacio aéreo de Gaza.