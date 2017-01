Palestina quiere plazos y nuevo mecanismo para la paz en conferencia de París

Los palestinos esperan que la conferencia para la paz en Oriente Medio que se celebrará este domingo 15 de enero del 2017 en París marque unos plazos y ponga en marcha un mecanismo internacional para el fin de conflicto con Israel, indicaron el lunes 9 de enero del 2017 fuentes oficiales palestinas.

"Esperamos que de esa conferencia surja una declaración o un acuerdo que convenza a las dos partes de que hay que empezar una negociación con ayuda de varios países y con un tiempo límite", dijo a un pequeño grupo de periodistas en Ramala el asesor del presidente Mahmud Abás para asuntos diplomáticos, Majdi Jaldi.



Según él, la comunidad internacional debe fijar un plazo de "seis, nueve o doce meses" para que las partes concluyan un acuerdo, con un nuevo mecanismo en el que estén involucrados varios países y que no se limite, como hasta ahora, a conversaciones bilaterales apoyadas por el Cuarteto para Oriente Medio (EEUU, Rusia, la UE y la ONU).



"No es necesario más tiempo, ya ha habido muchas negociaciones y cada parte conoce las concesiones y argumentos de la otra", aseguró en referencia al establecimiento de un tiempo límite.



Los palestinos consideran que, tras más de 23 años de intentos, las negociaciones directas han demostrado que no son útiles y buscan involucrar a más países en el proceso, con la esperanza de que la presión internacional logre avances.

Para ello, sugieren el establecimiento de "un mecanismo en el que participen también países como Egipto, Jordania y Arabia Saudí, u otros que han estado involucrados en la cuestión, como Alemania, Suecia o Noruega, y otros que puedan tener interés", para que "ayuden a las partes", señaló Jaldi.



"El canal bilateral ha fracasado. Lo ha intentado EE.UU., también el Cuarteto. Pero hay un ocupante que no quiere hablar, solo quiere dictar. Hay que involucrar a más países", aseguró.



En cuanto a los parámetros que debe marcar la comunidad internacional, aseguró que estos ya fueron fijados en diciembre por la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU: "Dos estados en las fronteras de 1967, la ilegalidad de los asentamientos y la cooperación de las dos partes" para alcanzar un acuerdo.



Jaldi advirtió que, de no tener éxito la conferencia "el próximo año podríamos estar hablando de la solución de un estado", en vez de la solución de dos estados, que apoya la comunidad internacional y que supone el establecimiento de un estado palestino a través de negociaciones con Israel.