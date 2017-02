El pago para vuelos de carga chárter subió en el país

Los nuevos precios que deberán pagar las aerolíneas internacionales de carga por los vuelos chárteres eventuales al país generaron preocupación en el sector exportador.

El Ministerio de Obras Públicas emitió el 9 de febrero del 2017 el Acuerdo Ministerial 002, a través del cual se establecen “los lineamientos que deberán observar el Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección Nacional de Aviación Civil para las autorizaciones de los servicios aéreos no regulares, exclusivos de carga, que se realicen en Ecuador”.



El documento lo difundió el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, vía Twitter.



Entre los lineamientos está el pago que deben hacer estos en los aeropuertos del país. Actualmente, las terminales aéreas de Quito, Guayaquil y Cuenca están concesionadas y otras como Latacunga o Santa Rosa son administradas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).



El artículo 6 del Acuerdo Ministerial establece que para cada vuelo chárter internacional eventual, exclusivo de carga, se tendrá que cancelar la suma de USD 20 000.



Para Marco Subía, director de la Asociación de Líneas Aéreas en el Ecuador, esto supone un incremento importante a los derechos que hoy pagan las aerolíneas de carga para sus vuelos chárteres, que son de USD 400 por cada uno.

Este valor se mantendrá, de acuerdo con el artículo 7 del texto, solo en terminales administradas por la DGAC para vuelos chárteres internacionales exclusivos de carga.



Para la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), la medida impactará en los pagos que deben hacer las empresas del sector.



Daniel Legarda, presidente del gremio, explicó que el aumento de costos por el flete podría ser de entre 20% y 25% para los exportadores de flores, quienes principalmente usan los aeropuertos para exportar. El aumento será por efecto del Acuerdo o por el aumento de costos que supondrá trasladar las operaciones de carga hacia otros aeropuertos del país.



El Acuerdo 002 da un plazo de 15 días para que el Consejo de Aviación Civil ajuste sus normas para aplicar los nuevos lineamientos.



Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, señaló que se enteró de la decisión el pasado viernes. “Realmente este tema puede acabar con la temporada de exportación de Día de la Mujer a Rusia”



Los exportadores de flores indicaron que antes de aplicar la medida se debería asegurar que otros aeropuertos dispongan de la misma infraestructura con la que cuenta Quito. Además, teme que algunas aerolíneas prefieran no volar a las terminales concesionadas por cuestiones de costos.

Según la CCQ, entre el 8% y el 10% de las exportaciones del país salen a través de aeropuertos. Del total de las ventas por esta vía, el 92% son flores, de acuerdo con Expoflores.



Según Luis Galárraga, vocero de Quiport, en la última temporada de San Valentín, que duró entre el 23 de enero y el 10 de febrero, el Aeropuerto de Quito registró 235 vuelos de carga, de los cuales un 91% fue de vuelos no regulares o chárteres. Un total de 13 aerolíneas de carga operaron en la modalidad no regular o chárter en esa temporada.



El resto del año se contabilizan desde Quito unos 200 vuelos de carga al mes, en promedio, de los cuales el 88% son no regulares o chárteres.



“Los vuelos chárteres podrían dejar de operar en el país, lo que en la práctica significa que se pondría en riesgo un importante volumen de exportaciones”, dijo Galárraga.

Martínez explicó que solo con el anuncio de la medida de aplicación ya hay aerolíneas que están cancelando vuelos a Ecuador y están ofreciendo sus servicios a Colombia.



El gremio conoció que antes de la temporada de San Valentín ya se intentó aplicar la medida. Esto lo ratificó ayer el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli.



“Conocí una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas que se quiso dar en San Valentín. El Ministerio de Comercio Exterior solicitó que aquello sea postergado y discutido (...) El día de hoy estoy solicitando una reunión con el señor Ministro de Transporte para, junto con el sector exportador, entender la medida”, indicó.



Para Expoflores, con el Acuerdo Ministerial se busca beneficiar a aeropuertos como el de Latacunga.



El director de la Asociación de Líneas Aéreas dijo que está evaluando la medida. “Va a haber una afectación, por supuesto, pero todavía no tenemos claro el asunto”. El directivo del gremio aseguró que pidió una entrevista con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, pero no ha recibido una respuesta.



Este Diario consultó al MTOP sobre el tema, pero respondió: “por motivos de agenda estamos procesando la información, cualquier detalle les informaremos”.