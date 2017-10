Defensa de padres pedirá incluir a exrectora en proceso por abuso sexual

La insistencia de una madre reveló el caso. Martha (nombre protegido) detectó que la conducta de su hijo de 7 años cambió radicalmente y de inmediato buscó respuestas en la escuela.

“Contacté a los otros papitos y les conté lo que estaba pasando, que los profesores abusaban de los niños. Antes le había dicho a la rectora que tenía que avisarles a los padres, pero ella me dijo que no podía generar alarma”, relató Martha.



Negligencia y omisión son los términos que han empleado la Fiscalía y el Ministerio de Educación para referirse a la actuación de la exrectora de la unidad educativa pública del norte de Guayaquil, donde se denunciaron casos de abuso sexual contra un grupo de niños de tercero de básica.



“La rectora y otras maestras no querían que el caso se sepa. Cuando iba a la escuela siempre me ponían trabas. Un día la rectora me dijo que no podía botar al maestro que mi hijo había señalado porque le podía hacer una demanda”.



Por el testimonio de los padres, su abogado Hernán Ulloa, pedirá la vinculación de la exrectora en la investigación por abuso sexual. Este martes 17 de octubre del 2017, acudirá a la Fiscalía para plantear la solicitud.



La queja de los padres de los afectados contra la funcionaria no es la única. La Fiscalía abrió una investigación por fraude procesal contra la educadora, por impedir el allanamiento a la institución el pasado 6 de octubre.



Ese día, dos fiscales llegaron con una orden y pese a ello se impidió su paso. Los agentes tuvieron que escalar las rejas de la puerta para entrar. En el operativo fue detenido uno de los cuatro maestros implicados.



“Ese caso ya está en indagación previa. Hay que esperar la investigación en el caso de abuso sexual para determinar si existe algún indicio por el presunto delito de omisión. Aún no lo sabemos”, explicó la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón.



La semana pasada, tras las denuncias, el Ministerio de Educación separó a la rectora y a otras autoridades del plantel de sus cargos. También les abrió sumarios administrativos y nombró nuevos autoridades como parte de la intervención integral al establecimiento.



“Cuando se obstruye a la Fiscalía el ingreso es un comportamiento que también tiene que investigarse y sancionarse en el ámbito penal, como obstrucción a la justicia; y en el ámbito administrativo”, dijo ayer, 16 de octubre, el ministro de Educación. Fander Falconí.



El ministro informó que están haciendo evaluaciones a quienes dirigen los distritos educativos. Uno de los criterios de análisis está relacionado con la protección de derechos, para conocer si realizan el seguimiento de los casos reportados.



Martha recuerda que la directora del distrito 6 se reunió con ellos para tranquilizarlos, pero no se conformaron con su respuesta. “Nos dijo que lo sentía mucho y que el profesor -el primero que habían señalado los niños- no iba a trabajar más ahí ni en ningún lado. Eso no era un consuelo para nosotros”. La directora distrital también fue separada.



En mayo y junio hubo dos alertas de abuso sexual por este caso. Los reportes fueron levantados por el Departamento de Consejería Estudiantil del plantel y notificados a la rectora. Los informes pasaron al distrito que, nuevamente, los regresó a la institución.