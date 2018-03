Padre de Lorena Cardozo: ‘Esta semana tenía planes de regresar a Venezuela para graduarse de licenciada’

“Solo quiero Justicia para mi hija. Lorena era la menor de mis cuatro hijas”. Las palabras son de Wilson Cardozo, quien la noche del martes 20 llegó a Manta desde Venezuela para el velatorio y sepelio de Lorena Marina Cardozo, hallada sin vida el sábado 17 de marzo en una vía lastrada de Manabí, en Ecuador.

El cadáver de Lorena Cardozo fue sepultado ayer, 21 de marzo del 2018, en el cementerio de Tarqui, en una bóveda donada por el Municipio de Manta, porque sus familiares esperaban el arribo de Wilson a Ecuador. Una bandera de Venezuela cubrió el féretro, en una despedida que convocó a cerca de 300 personas que clamaban Justicia.



“Esta semana tenía planes de regresar a Venezuela para graduarse de licenciada”, expresó su padre, consternado. Lorena Cardozo iba a viajar desde Manta hasta Chivacoa, una ciudad del municipio Bruzual de Venezuela. “No sé qué realmente pasó. La esperábamos en casa y su última comunicación la tuvimos cuatro días antes de su muerte. Estaba muy contenta con su regreso”, señaló Wilson Cardozo.

Lorena Cardozo se radicó hace 10 meses en Ecuador. Foto: Facebook /Lorena Cardozo Bcrrd.



El hombre permanecerá en Manta por una semana para conocer detalles de la investigación que busca esclarecer por qué la joven apareció muerta, desnuda, abandonada en las inmediaciones de la ciudadela Sí Vivienda, en Montecristi. Esa investigación es encabezada por el fiscal César Suárez, quien dispuso la retención del taxi que utilizó la joven cuando salió de su casa en el sector de Los Esteros, en Manta, la noche del 16 de marzo.



El vehículo fue identificado con cámaras de seguridad. Suárez informó que no hay personas detenidas por el caso, porque el cuerpo de la joven no tenía signos de violencia, aunque precisó que aún se evalúan muestras recabadas del cadáver y otras evidencias recogidas en lugares donde estuvo Lorena Cardozo antes de que fuera hallada muerta.



El seguimiento a cámaras de seguridad permitió ubicar al vehículo con la joven extranjera y otra persona en una estación de servicio, donde compraron bebidas y sánduches.



El Fiscal no dio mayores detalles, ya que el caso se encuentra en indagación previa, pero adelantó que han levantado datos preliminares de la ruta que siguió la joven. Ahora la Fiscalía indaga cuáles fueron las últimas actividades de la joven.



Lorena Cardozo llegó a Manta en el 2017 en busca de trabajo. Laboró primero en kioscos de la avenida Malecón, pero últimamente vendía arepas, informaron sus amigos. Su plan era reunir dinero para traer a su familia a Ecuador.



Cuando su cuerpo era llevado a la bóveda del cementerio de Tarqui, sus compatriotas cantaron por varias ocasiones el himno de Venezuela, mientras que por el parlante de un carro hicieron sonar su canción preferida: “Bella”, del cantante colombiano Wolfine.