Alerta por posible riesgo al pacto de paz de Colombia tras detención de Santrich por narcotráfico

El acuerdo de paz de Colombia está en "su punto más crítico" por la detención con fines de extradición a EE.UU. por narcotráfico de Jesús Santrich, uno de los líderes de la antigua guerrilla de las FARC, dijo el número dos de esa organización, Iván Márquez, el martes 10 de abril del 2018.

"Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso", aseguró Márquez en un comunicado leído en una rueda de prensa en Bogotá.



Santrich, alias de Seuxis Pauxias Hernández Solarte, de 51 años, fue capturado el lunes en Bogotá por la Fiscalía colombiana con base en una circular roja de Interpol a petición de la justicia de Estados Unidos que lo acusa de haber seguido dedicado al narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, efectuada el 24 de noviembre de 2016.



"La detención de Santrich hace parte de un plan orquestado por el Gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana", agregó Márquez.



El número dos de la antigua guerrilla, convertida en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dijo que ese supuesto plan "amenaza extenderse a toda la excomandancia fariana, con el propósito de decapitar la dirección política de nuestro partido y sepultar los anhelos de paz del pueblo colombiano".



El comunicado de la FARC califica de "ignominiosa subordinación de la justicia colombiana" a la de Estados Unidos, de la que dijo que es "torcida" y la acusó de hacer "otro montaje (...) como sucedió con los procesos llevados contra Simón Trinidad".



El guerrillero al que hizo referencia es el alias de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, extraditado en 2004 a Estados Unidos, donde purga una pena por el secuestro de tres ciudadanos de ese país.



El comunicado de la FARC considera un "pésimo mensaje de incumplimiento a los exguerrilleros" que permanecen concentrados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a los que invitó "a mantener la calma, a no aceptar la provocación".



Según el mensaje, con la detención de Santrich "se pretende forzar la desbandada del proceso (de paz) para justificar la continuidad de la violencia".

Por todo ello, el comunicado leído por Márquez instó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a "que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada" y se le solicita "una reunión de urgencia".



También piden otra reunión de urgencia a Cuba y Noruega, países garantes del acuerdo de paz, mientras que a Santrich le expresan su "solidaridad" y "apoyo a la huelga de hambre que ha iniciado", según anunció ayer su abogado, Gustavo Gallardo.



"Colombia toda tiene que reaccionar, lo sucedido es muy grave, están llevando al proceso de paz al despeñadero del incumplimiento, de la perfidia", aseguró Márquez en declaraciones posteriores a periodistas.



El jefe de la FARC insistió en que ante la detención de Santrich debe haber una reacción de la Casa de Nariño y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero el presidente Santos fue enfático el 9 de abril al decir que no le temblará la mano para firmar la extradición en caso de que sea necesario.



El acuerdo de paz garantiza la no extradición de miembros de la FARC por delitos cometidos antes de la firma del documento y con ocasión del conflicto armado, pero en el caso de Santrich no lo cobija porque, según las autoridades, los cargos de narcotráfico que se le imputan los cometió posteriormente.



Junto con Santrich fueron capturados otros tres individuos identificados como Marlon Marín; Armando Gómez, alias "el doctor", y Fabio Simón Younes Arboleda.



Al ser preguntado hoy sobre si Marlon Marín es familiar suyo, Iván Márquez, cuyo nombre de pila es Luciano Marín Arango, respondió: "efectivamente" y dijo que "todo hace parte del montaje que ha armado el Fiscal General de la Nación".

Candidatos a la Presidencia se pronuncian sobre la detención de Santrich



En redes sociales algunos candidatos presidenciales de Colombia hablaron sobre la captura del negociador de la exguerrilla.



Gustavo Petro dijo que si la Justicia Especial por la Paz "confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el Presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado".

De la dirección de las Farc esperamos no un espíritu de cuerpo en defensa de su integrante sino el bien superior de Colombia: la Paz. La comunicación con sus bases para impedir el retorno a las armas y la evaluación sería se los retos que demanda su compromiso con el país — Gustavo Petro (@petrogustavo) 10 de abril de 2018



Por su parte, Iván Duque publicó un video en su cuenta de Twitter. Allí dice que con la captura de Santrich "queda en evidencia porque las FARC no ha entregado la información de las rutas del narcotráfico".

Captura de Jesús Santrich deja en evidencia que las Farc no han entregado las rutas del narcotráfico. Gracias a solicitudes de EEUU se procedió a la captura. Autoridades colombianas también deben investigar otros cabecillas/Farc con vínculos criminales #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/650ZjPmQFV — Iván Duque (@IvanDuque) 10 de abril de 2018



Humberto de la Calle manifestó que "el Acuerdo no garantiza impunidad".

Santrich a responder a la justicia. Se caen todos los fantasmas. Ni le entregamos el país a las FARC, ni el Acuerdo garantiza impunidad. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 10 de abril de 2018



"Los Acuerdos de Paz se deben cuidar, no podemos devolver la página", señaló Sergio Fajardo.

Sobre Santrich. Hay que investigar con rigor y garantizar el debido proceso. Confío en la justicia colombiana y si tiene algo que pagar, que así sea. Los Acuerdos de Paz se deben cuidar, no podemos devolver la página. SF pic.twitter.com/uEvKHGkfX5 — Fajardo Presidente (@sergio_fajardo) 10 de abril de 2018



Otras personalidades hablan sobre el tema



El exmandatario colombiano Andrés Pastrana dijo que con la captura "se confirma que la negociación del Nobel de Paz @JuanManSantos fue con el Narcotráfico".



Con la captura de Jesús Santrich se confirma que la negociación del Nobel de Paz @JuanManSantos fue con el Narcotráfico. Por eso, entre otras razones, votamos el NO. pic.twitter.com/qOXQOub51B — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) 10 de abril de 2018



La periodistas colombiana y directora de Noticias RCN, Claudia Gurisatti, cuestionó el origen de la droga y planteó la pregunta de si la cocaína proviene de las disidencias.

Preguntas: de dónde pretendía Santrich y sus cómplices obtener las 10 toneladas de cocaína? De las disidencias de las Farc? Son disidencias o siguen a la orden de quienes siempre fueron sus jefes? Autoridades deben aclarar el origen de la droga. — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) 10 de abril de 2018



"Con captura de Santrich se comprueba que Acuerdo de Paz no garantiza impunidad ni el país se entregó a las Farc", escribió el escritor y senador Gustavo Bolívar.