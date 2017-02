Paco Moncayo sufragó antes de lo previsto en Conocoto

Los simpatizantes de Paco Moncayo, candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio esperaban en las afueras del Colegio San Vicente de Paúl, en Conocoto la mañana de hoy, domingo 19 de febrero de 2017. Su llegada estaba prevista para las 9:00.

Veinte minutos antes de la hora prevista, Moncayo llegó al recinto. Allí lo recibió la candidata a Asambleísta Nacional, Wilma Andrade.



El candidato llegó acompañado de su esposa y su familia, entre los aplausos de sus acompañantes y los de los votantes del mismo recinto. "Buena General", "Buena Paquito" y "Vamos General" fueron algunas de las frases de apoyo de las personas que lo veían ingresar al colegio de Conocoto.



Moncayo se movilizó hasta la junta 50 del recinto y ejerció su derecho al voto en medio de aplausos. "Voté por el mejor", aseguró al salir del aula. El candidato expresó su optimismo respecto a los resultados de los comicios. "Para mi la fiesta electoral debe llevarse con alegría y con tranquilidad. Todos los ecuatorianos tienen derecho a votar conforme a sus intereses".



También aseguró que están contentos con el trabajo en la campaña. "Estamos satisfechos de no haberle dado la espalda Ecuador". El presidenciable aseguró que tienen organizado un sistema para cuidar cada voto. "No hay peor corrupción que la electoral", aseguró.



Los candidatos Lenin Hurtado y Natacha Rojas también acompañaron a Moncayo. Ellos expresaron su satisfacción sobre la jornada de hoy



Moncayo tenía previsto acompañar a votar al candidato por los cantones de la capital, Luis Caicedo en el colegio Juan Salinas, en Sangolquí. Posteriormente el candidato a la Presidencia acompañará a votar a sus compañeros de lista, Gonzalo Ortiz, Natacha Rojas, Margarita Carranco y Andrés Morillo.



A las 14:40 está previsto que tenga un almuerzo familiar, para luego, desde las 16:20, reunirse con los miembros del Acuerdo Nacional por el Cambio, en el edificio de la Izquierda Democrática para conocer los resultados oficiales.

Monserrate Bustamante, binomio de Paco Moncayo,

confía en que los indecisos le den el voto

Monserrat Bustamante y Jimmy Jairala la mañana de este domingo 19 de febrero del 2017 en Guayaquil. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Monserrat Bustamante, vicepresidenciable por Acuerdo Nacional por el Cambio, se mostró confiada de que el grupo de indecisos se incline a su favor la mañana de este domingo 19 de febrero del 2017.

Antes de ejercer su derecho al voto desayunó café con bolón con Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, y candidato a la Asamblea por Centro Democrático, en un tradicional restaurante del norte de Guayaquil.



“La provincia está fraccionada y cualquiera puede ganar”, dijo la compañera de fórmula de Paco Moncayo. Ella votará en la Unidad Educativa FAE #2 a las 10:30.



Jairala, líder de Centro Democrático, acompañará a Bustamante. El Prefecto comentó que la alianza entre su agrupación y el Acuerdo Nacional por el Cambio, se evaluará después de las elecciones generales. “Está alianza fue para el proceso actual. Nosotros no somos parte del Acuerdo. Recuerde que entramos después”, aclaró.



Él dijo que está conforme con lo alcanzado por la unión temporal entre las dos agrupaciones para apoyar al binomio Moncayo-Bustamante. "Independientemente del resultado, sabremos que apoyamos al mejor candidato. Al único que no ha estado inmerso en escándalos de corrupción".



El político espera que Centro Democrático tenga una "importante" representación en el Legislativo. Sin embargo, precisó que para la lista 1 el objetivo a conseguir está en las elecciones del 2019.



"En las seccionales tendremos una importante campaña y nos preparamos para ganarla". No descartó presentarse para ser el próximo alcalde de Guayaquil.