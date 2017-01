Paco Moncayo promete 280 000 puestos de trabajo, con obra pública

El candidato a la Presidencia por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, aseguró que tiene un plan de construcción de obra pública. Principalmente dotación de servicios básicos en el país como alcantarillado y agua potable. Esto, calcula, generará al menos 280 000 puestos de trabajo.

Las competencias de este tipo de obras corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Moncayo señaló que buscará firmar convenios, entregar recursos e incluso prestar asesorías para que haya una cobertura total de agua potable y alcantarillado en el país al finalizar su Gobierno.



“Ya lo hicimos en Quito. Tengo experiencia. No puedo repetir lo que dicen mis asesores sin presentarles un plan real. Aquí está una propuesta seria que se puede cumplir”, dijo el sábado 28 de enero del 2017 en una visita a barrios del sur de Quito. Dentro de su plan de Gobierno existen otras alternativas para generar empleo al mejorar la producción en fábricas y en la agricultura.



El candidato considera que estará en la segunda vuelta electoral. Acotó que no rechazará las oportunidades para debatir en el futuro, pero que no se prestará a espectáculos que calificó de “bochornosos” cuando, por ejemplo, acuden barras en respaldo de organizaciones políticas. Estas declaraciones se hicieron con respecto al debate presidencial de la Cámara de Comercio de Guayaquil en la que los seguidores de postulantes de la oposición gritaron a favor de sus candidatos.



Este domingo 29 de enero del 2017, Moncayo estará en Puerto Francisco de Orellana (El Coca) en la Amazonía Ecuatoriana. Ahí está planificado un mitin en el que hablará sobre la criminalización de la protesta social y sus propuestas para garantizar los derechos humanos en caso de llegar al poder.