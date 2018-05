Paco Moncayo: 'Yo no voy a decirle no a los quiteños si creen que debo volverles a servir'

LEA TAMBIÉN

El exalcalde de Quito, Paco Moncayo, dejó abierta la posibilidad de una eventual candidatura a la Alcaldía de la capital del Ecuador. Así lo dejó entrever este martes 22 de mayo del 2018, a través de su cuenta de Twitter.

“Los números que reflejan las encuestas son reflejo la memoria de una ciudad que sabe valorar el trabajo duro y honesto de personas competentes. Agradezco ese apoyo, yo no voy a decirle no a los quiteños si creen que debo volverles a servir”, escribió Moncayo.

El expersonero municipal contó luego a este Diario que aún no ha tomado una decisión respecto a una participación en los comicios seccionales del próximo 24 de marzo, porque dice que aún es muy temprano para considerar los resultados de encuestas pese a que en este momento tendría una considerable aceptación.

“Si los quiteños, las quiteñas, de una manera muy amplia me quieren traer de nuevo a la Alcaldía yo tampoco me voy a hacer el extraño. Pero todavía el tablero se puede mover, no hay que hacer decisiones sobre encuestas tempranas, cuando no está claro el panorama electoral. La encuesta no tiene el valor real, es solo referencial”, manifestó.



Agregó que espera que en agosto o septiembre próximos ya haya un escenario más claro. Afirmó que si la tendencia cambia no descarta apoyar a una nueva postulación. “Que yo vea que (otra candidatura) es buena para la ciudad yo ahí voy y arrimo el hombro. Como político serio hay que apoyar a su ciudad”, dijo.



Moncayo, de 77 años, fue alcalde de Quito en dos períodos consecutivos bajo la bandera de la Izquierda Democrática (2000-2004 y 2004-2009); también fue asambleísta por la provincia de Pichincha en el periodo 2009-2013. En las presidenciales del 2017 alcanzó el 6% de los votos nacionales.



En la carrera por la Alcaldía de Quito hay otros nombres que han surgido, entre ellos el legislador Jorge Yunda, el exalcalde Roque Sevilla, el actual prefecto pichinchano Gustavo Baroja y el actual alcalde Mauricio Rodas, quien buscaría la reelección.