Paco Moncayo: 'La consulta no puede satisfacer a todos'

Entrevista a Paco Moncayo, expresidenciable por la Izquierda Democrática (ID).

¿Considera que la consulta abarca las peticiones más importantes hechas por los diferentes sectores sociales?



Sí, creo que están puntos muy importantes. Si se logra desarmar ese Consejo de Participación Ciudadana, se desarma toda una cadena de impunidad que se montaba en el correísmo, a través de designar de una manera tramposa a las autoridades de control en el país.



¿En qué medida la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana abona o no a la independencia de poderes?



En primer lugar hay que decir, que es algo que no se podía suprimir porque para eso había la necesidad de una Constituyente. Lo que ha hecho la Presidencia, era lo que podía hacerse, retirar a esas personas que eran simples agentes de Correa y crear un Consejo Transitorio. Si el pueblo dice sí a esta pregunta, será necesario diseñar una ley específica para la elección de los consejeros.



¿Qué pregunta debía incluirse y no se hizo?



La pregunta crucial simple y sencilla era dejar sin efecto las enmiendas aprobadas en el 2015. Con eso se corregían una serie de temas graves que, además, reformaron la Constitución. Entre ellas, la reelección indefinida y la comunicación como servicio público.



Todos estos temas pudieron resolverse con una sola pregunta.



¿No cree usted que algunas de las preguntas son algo parciales?



Cuando usted va a llamar a una consulta y recibe cientos de propuestas es difícil dejar contentos a todos. Lo que hay que ver es qué temas importantes se están tratando. Algo que pedía a gritos la sociedad era eliminar esta Ley de Plusvalía que ha ocasionado tanto daño a la economía nacional. En cuanto a las preguntas sobre temas ambientales se debe anotar que la una, sobre minería, no satisface completamente porque tenía que incluirse entre las prohibiciones las fuentes de agua. En lo del ITT no se podía hacer más.

¿La ID apoyará la consulta popular?



La presidenta de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, dijo con claridad que apoyará la consulta y hará campaña por el sí. Una de las primeras propuestas de Acuerdo Nacional por el Cambio, que apoyó mi candidatura, era precisamente una consulta. Todos en Acuerdo Nacional por el Cambio apoyarán el sí.



¿Paco Moncayo estará en las calles haciendo campaña por el sí?



Sí, igual que cuando hice campaña por el no cuando Correa decidió meterle la mano a la justicia. Viajé por todo el país para que votemos por el no y casi ganamos.