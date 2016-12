Paco Moncayo entregó proyecto de Ley para reemplazar consulta popular sobre paraísos fiscales

El candidato presidencial del Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, acudió este 20 de diciembre de 2016, a la Asamblea Nacional para entregar una iniciativa de Ley a los legisladores que forman parte de la alianza: Lourdes Tibán, Milton Gualán y César Umajinga.

Con el proyecto de Ley Orgánica para Fortalecer la Transparencia en el Acceso y Ejercicio de Cargo, Función o Dignidad en el Sector Público, Moncayo intenta detener la consulta popular propuesta por el presidente Rafael Correa sobre paraísos fiscales, denominado Pacto Ético.



El Primer Mandatario propone consultarle al país si está de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.



La consulta se realizará el día de las elecciones generales donde se elegirá Presidente, Vicepresidente, Asambleístas y Parlamentarios Andinos. Por lo que la convocatoria oficial se hará el jueves 22 de diciembre.



En caso de ganar el Sí en esa consulta, Correa propone que en el plazo de un año, a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes.

Moncayo, en cambio, manifestó que se podría reducir el tiempo de espera y en lugar de hacer una consulta popular, realizar esos cambios de ley a través de su propuesta legislativa y evitar ese proceso que considera “innecesario, imprudente, inconveniente y muy costoso”.



“Cuando el país está en un proceso de elecciones generales, introducir un tema extraño en el debate nacional no es prudente”, dijo. Aseguró que está de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo pero no con la forma ni con el momento.



Además, en su propuesta se incrementan otros requisitos para las personas que deseen terciar por un cargo público: autorizar a levantar el sigilo de cuentas bancarias de funcionarios o aspirante a funcionario, declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias, declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, declaración de no poseer bienes o capitales o paraísos fiscales y declaración de no poseer capital accionario en empresas que puedan tener conflictos de interés en el cargo a desempeñar.



Tibán, Gualán y Umajinga empezaron a recoger las firmas necesarias para inscribir la propuesta de Ley este martes en la mañana, y esperan que hasta el miércoles la puedan legalizar para que empiece su trámite.



Además, Moncayo dirigió una carta con la propuesta a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea; y Rafael Correa para que consideren parar la consulta popular y los cambios se realicen en la Asamblea.