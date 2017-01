Moncayo mantuvo un diálogo con estudiantes de la Universidad Católica

El binomio por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo y Monserratt Bustamante, hablaron de temas económicos, educativos y sociales con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la mañana de este martes 31 de enero del 2017. El conversatorio, organizado por la Federación de Estudiantes de este centro educativo, contó con Gonzalo Ruiz, subdirector de EL COMERCIO, como moderador.

Moncayo dijo que la economía del país es débil y no puede sostener el Estado que se requiere. Ahora, en el Ecuador hay un Estado obeso, según el candidato, y el gasto debe reordenarse enfocándose en gastos prioritarios como educación, salud y seguridad.



La propuesta, dijo, es acabar con el déficit corriente, renegociar la deuda con los prestamistas chinos, para establecer mejores condiciones de pago. No se debe generar deuda, para pagar deuda, agregó el candidato. Es necesario, además, eliminar ciertos impuestos como el de la herencia o el anticipo al impuesto a la renta.



El conservatorio estuvo dividido por temáticas y luego del económico llegó el turno de temas de seguridad y justicia.



Moncayo dijo que era preocupante que denuncias como el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o casos como Petroecuador (a partir de los 'Panama Papers') se develaran por denuncias internacionales y no dentro del país. Para mejorar el sistema, el exalcalde de Quito cree necesario que se cuente con una justicia y una Asamblea independientes. "Los jefes deben emitir sentencias por méritos, no por disposiciones del Consejo de la Judicatura". Esta entidad debe respaldar y capacitar a los jueces y no convertirse en un gran juez.

También habló sobre la necesidad de terminar con la discriminación que existe en el país en contra de personas afroecuatorianas, indígenas, homosexuales…. Además, considera que es importante respetar la consulta previa para establecer proyectos de extracción de recursos naturales en zonas donde hay fuentes de agua o que son el hogar de comunidades indígenas. Dentro de sus propuestas está, por ejemplo, revisar proyectos como los que han causado polémica y enfrentamientos en Morona Santiago y otros en provincias como Azuay y Zamora Chinchipe.



En cuanto al tema educativo, Moncayo aprovechó para presentar a Bustamante, a quien dijo eligió junto a las más de 30 organizaciones que forman parte del Acuerdo Nacional por el Cambio por ser una mujer costeña joven y apasionada por la educación. Bustamante dijo que es necesario revisar las leyes educativas que hacen que los jóvenes estudien carreras por las que no tienen vocación.



La candidata a la Vicepresidencia dijo además que no puede ser posible que haya acceso restringido a universidades como Yachay y que la propuesta es abrir a más jóvenes el espacio para estudiar en esos centros educativos nuevos. Según Bustamante, en el actual Régimen se han incrementado las actividades burocráticas para los maestros y eso les resta tiempo para compartir con los estudiantes y para continuar aprendiendo para compartir sus conocimientos en clases.