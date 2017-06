Pachakutik solicita a la Fiscalía investigar al vicepresidente Jorge Glas y a Galo Chiriboga

Los asambleístas que integran el bloque de Pachakutik solicitaron este jueves 8 de junio de 2017 que la Fiscalía General del Estado inicié una investigación al vicepresidente Jorge Glas, por “su posible vinculación” con el caso Odebrecht.

En una rueda de prensa, el legislador Eddy Sánchez indicó que el caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña con “altos funcionarios, así como con sus familiares en actos de corrupción” requiere de una investigación profunda.



De esta manera, el movimiento indígena solicitó públicamente al fiscal Carlos Baca Mancheno que emprenda una investigación a las acciones del Vicepresidente al frente de los sectores estratégicos del país.



También solicitaron a Baca que inicie una investigación a su predecesor, Galo Chiriboga “por no actuar en su periodo ante dichos hechos dolosos”, a pesar de haber recibido denuncias del ex exasambleísta por Pachakutik Cléver Jiménez y el activista Fernando Villavicencio.



Aclararon que estos pedidos de investigación y el desarrollo de la misma no deben desviar la atención de las autoridades y de la opinión pública del pedido de amnistías, solicitado por la Conaie.