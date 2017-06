Pablo Celi y Sabett Chamoun pugnan por subrogar a Carlos Pólit

Una disputa se desató el miércoles 7 de junio del 2017 por la conducción temporal de la Contraloría General del Estado. Sabett Chamoun y Pablo Celi se atribuían el cargo de contralor subrogante, en medio de la intervención de la Fiscalía y de la Policía.

La pugna surgió a partir de una decisión del contralor Carlos Pólit, quien dispuso que el viernes 2 de junio le notificaran a Celi que debía dejar el cargo de subcontralor general. La acción de personal incluía que Celi también debía dejar de subrogar las funciones de Pólit.



A partir del mediodía circuló un video grabado el viernes 2 de junio, en el que aparecen Chamoun, Ligia Cobo, coordinadora de Talento Humano, y Adrián Bustos, secretario general, en el momento en que notificaban a Celi el cese de funciones por remoción. Molesto, él se niega a firmar el documento y lo rompe.



Antes de salir de la oficina, reclama y luego empuja a Bustos.

A pesar de recibir esa notificación, Celi continuó trabajando e incluso el martes asistió a una reunión convocada por el presidente Lenín Moreno, en la que participaron también otras autoridades de control, para hablar sobre la estrategia anticorrupción que impulsa el Ejecutivo desde el lunes.



Por eso, el miércoles también fue a laborar con aparente normalidad. Pero a primeras horas de la tarde, Chamoun llegó al edificio con un grupo de policías, para posesionarse en el cargo delegado por Pólit. Ella incluso ofreció en la tarde una rueda de prensa en el despacho del Contralor, en la que aseguró que Celi fue cesado de sus funciones el viernes y mencionó el video como prueba. “Se puede constatar la actitud de él, de mal ciudadano, y no sé cuál es su interés de seguir trabajando en esta institución”.



Además, indicó que se levantó un acta, con la presencia de dos testigos, para dejar por sentada la actitud de Celi, tras su agresión a Bustos.



Mientras Chamoun estaba en las oficinas, llegó el fiscal Juan Carlos Zúñiga.



Antes de ingresar, él informó que al interior de la entidad se había cometido un delito flagrante, aunque no especificó cuál. Junto a él también entraron unos 15 policías antimotines y un notario de Quito, que no se identificó.

Este Diario conoció que Zúñiga acudió a la Contraloría por pedido de Celi. Él exigía que se constatase que en los archivos reposaban las acciones de personal por las que se hacían los cambios en los cargos directivos de Contraloría.



Pólit intervino desde Miami, en donde se encuentra con una licencia médica que tomará 60 días, a partir del 26 de mayo. Lo hizo con la difusión de una declaración juramentada, que suscribió el 7 de junio, en la Oficina Consular de Ecuador, en esa ciudad estadounidense.



Pólit deja sentado que el 25 de mayo suscribió la acción de personal Nº 913, por la cual dispuso “la remoción del cargo de Subcontralor General al Dr. Pablo Celi de la Torre”. Añade que esa disposición debía regir a partir del viernes 2 de junio.



Ese mismo día, la casa en Guayaquil de Pólit fue allanada, en medio de investigaciones por el caso Odebrecht.



Luego, Pólit explica que el mismo 25 de mayo suscribió otra acción de personal, la Nº 914, a través de la cual designó a Chamoun como subcontralora general. Esto implica que le subrogue en el ejercicio del cargo de Contralor General del Estado, mientras

duren sus vacaciones.



Durante las averiguaciones, la Contraloría estuvo resguardada por unos 30 efectivos policiales. Ellos cubrieron los ingresos sobre la avenida 6 de Diciembre y también en la calle Juan Montalvo.



Zúñiga ordenó a los policías que no permitan el ingreso ni la salida de ninguna persona de la Contraloría y “menos en poder de documentos o computadoras”.

Los uniformados incluso impidieron la salida de aquellas personas que acudieron al edificio para realizar trámites. Ellos también se encontraron con las puertas cerradas con candado.



Según informó un funcionario de la Contraloría, este bloqueo y la restricción para el ingreso de los medios de comunicación respondieron a un “incidente que sucedió al interior”. Allí, el personal registraba fotos y videos que luego enviaba por sus celulares.



Cerca de las 17:00, en cambio, ingresaron tres funcionarios más de la Fiscalía. Acompañados de unos seis integrantes de la división de criminalística de la Policía Nacional. Hasta el cierre de esta edición, a las 18:30, no se conocía el resultado de las investigaciones.



